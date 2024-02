"SEDAM U KOLA, A UBRZO IDEM DA PRAVIM MASAKR! IZGOREO SAM": Urošev drug otkriva prepisku neposredno pre masakra kod Mladenovca

Uroš B. (22) koji je optužen da je 4. maja prošle godine, u selima Dubona i Malo Orašje, ubio devet osoba i ranio njih 13, oružje za koje je rekao da je u posedu njegovog oca, pokazivao je svom drugu još 2022. godine. Taj mladić saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu tokom istrage za masakr koji je Uroš B. počinio i tom prilikom je otkrio da je osumnjičeni često pokazivao oružje koje je posedovao, ali i da je pucao u džak i tako vežbao.

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu saslušan je i drug Uroša B. koji je govorio o njihovom poznanstvu, ali i otkrio detalje o oružju koje je Uroš B. posedovao.

„Ja živim u Beogradu, a Uroša sam upoznao 2022. godine tokom leta, mislim da je bio kraj jula meseca, u Herceg Novom. Bio sam na letovanju sa svojim drugom i tom prilikom smo upoznali Uroša. On je bio u društvu koje je konzumiralo alkohol, a imajući u vidu da nije pio, njemu je više odgovaralo da bude u mom društvu. Po povratku, čuli smo se preko telefona i ja sam otišao sam kod Uroša u Dubonu gde smo govorili o motorima“, naveo je ovaj svedok.

Tokom 2022. godine, prema rečima ovog mladića, često su se viđali.

„Prespavao bi u Beogradu nekada kod mene kada bi radio na građevini, a ja sam mu pronašao i posao u Nemačkoj preko zime, gde je ostao tri meseca. Dok je bio u inostranstvu, svaki dan smo se čuli, nikada nije iskazivao nezadovoljstvo. Znam da se sa majkom često čuo telefonom, moj utisak je da sa majkom bio blizak. Često sam znao i ja da odem kod njega u Dubonu“, naveo je svedok.

foto: MUP Srbije

Mladić je ispričao i šta se dešavalo u danima pred samu Novu godinu kada je bio u Duboni. Naime, kako je ispričao, zajedno su otišli na stočnu pijacu i kupili živo prase koje su usmrtili pištoljem.

„Uroš je doneo jedan pištolj, crne boje, i rekao da je očev. Dao mi je pištolj kojim sam ja ubio prase. Kada mi je dao pištolj, pozvao me je do podruma kuće, gde mi je pokazao džak pun peska i rekao da pucam u njega kako bi proverili da li pištolj pravo puca“, rekao je svedok i istakao da je on to uradio jer se bavio streljaštvom.

Mladić navodi i da je rekao Blažiću da nije bezbedno da puca u džak, na šta mu je on odgovorio da je u isti džak pucao i ranije.

„Inače, pored ovog pištolja, Uroš mi je leta 2022. godine pokazao i da ima startni pištolj, ali mi nije rekao gde ga je nabavio. Tada je u društvu bilo i nekih devojaka, pa mislim da je hteo da se pravi važan i zato je pokazao taj pištolj. Tom prilikom je pokazao i školsku bombu, ne znam odakle mu, ali je moja pretpostavka da je nabavio od oca, pošto mu je otac radio u vojsci. Tom prilikom sam i ja držao tu bombu, ali sam Urošu rekao da me oružje generalno ne interesuje pa mi ga nije više spominjao“, naveo je on.

Svedok je tužilaštvu rekao da je Uroša B. poslednji put video dan ili dva pre masakra, u većem društvu.

foto: Instagram

„Što se tiče kritičnog dana, poznato mi je da se celog dana spremao za slavu, bio je u kući od svojih roditelja. Dopisivali smo se preko 'whatsapp' grupe u kojoj je bilo petoro, šestoro nas. Napisao sam da sam krenuo za Beč, kombijem. Nakon toga je u toj grupi nastala neka prepirka između jedne devojke i njega“, naveo je mladić i dodao da ga je posle pola sata ili sat, pozvao drug i poslao mu vest da je pucano u Duboni.

Svedok je istakao da ga je taj drug odmah pitao da li je Uroš to uradio, nakon čega je on pozvao Uroša B, ali se on nije javio.

Svedoku je predočeno i da je 4. maja 2023. godine u 21.30 časova, nakon što je izbila svađa na 'whatsapp' grupi, Urošu napisao: „Ne piši nikome“, a da je njemu on odgovorio: „Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr“.

„Nakon ovoga mi je poslao poruku u 22.14 časova: 'Izgoreo sam'. Nisam shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije palo da može da uradi ovo što je uradio. Nisam mislio ni da će da ide sa nekim da se bije, a kamoli da uradi ovo što je uradio“, zaključio je ovaj svedok.

Podsetimo, tog 4. maja, dan nakon stravičnog masakra u školi „Vladislav Ribnikar“, Uroš B. uzeo je automatsku pušku, pištolj, municiju i bombe i krenuo u krvavi pohod po selima Malo Orašje, Duboni i Šepšinu, u okolini Mladenovca. On je ubio devet osoba, a ranio više od 13 ljudi.

Psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je Uroš bio potpuno uračunljiv u momentu izvšrenja zločina.

Pretresom objekata u vlasništvu njegove porodice pronađen je čitav arsenal oružja.

Urošu B. se na teret stavlja teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

