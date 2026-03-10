Slušaj vest

U Višem sudu u Čačku je nastavljeno suđenje za ubistvo Maria Simovića (44), koji je usmrćen u blizini fabrike „Marteks“.

Ročište je danas završeno u rekordnom roku. Sudsko veće je donelo hitnu naredbu o veštačenju, dok je naredno ročište zakazano za 1. jun ove godine.

Otac ubijenog o zločinu i suđenju

Nakon današnjeg ročišta, urednica i voditeljka Kurir televizije Slađana Nedeljković za emisiju „Crna hronika“ razgovarala je sa ocem ubijenog, Ilijom Simovićem:

- Sud ne dozvoljava advokatu da pruži neki dokaz, a nama je poznato da pri prvom suđenju mnoge činjenice nisu uzete u obzir. Mario je sedeo kod vrata i dobio je dva metka u potiljak. Upucan je u jedno rame i drugo, gde su zglobovi za ruke, pa se nije mogao braniti. Posle toga je upucan ispod jednog i drugog oka i u čelo, a niko ne pominje čelo, srce i stomak. Niko ne pominje da mu je nestao novac - kaže Simović.

Advokat porodice kritikuje presudu i tok suđenja

Nakon današnjeg suđenja, advokat porodice oštećenih Borivoje Borović naveo je da mu suđenje izgleda kao farsa.

- Ranije sam imao nadu da se poštuje ZKP, ali kada je ovaj sud za tako teško krivično delo izrekao prvostepenu kaznu od šest godina zatvora, a svesni su da je ogroman broj hitaca okrivljeni uputio ka oštećenom, između njih i dva u potiljak, onda je bilo jasno da ovo nije bila pravična presuda. Mi smo sve vreme smatrali da se radi o teškom ubistvu, na podmukao način, što i jeste.

Advokat okrivljenog: Suđenje se pretvorilo u medijski spektakl

Svoje mišljenje o današnjem ročištu izneo je i advokat okrivljenog, Dragan Ranđelović Džakec:

- Na današnjem ročištu dobili smo nalaz i mišljenje veštačke komisije, sastavljene od veštaka medicinske struke i veštaka balističara. Veštaci su dali svoj nalaz i mišljenje. I mi i druga strana smo dobili mišljenje i imali smo obavezu da se u roku od 15 dana izjasnimo da li imamo neke primedbe. Mi nismo imali nikakve primedbe.

- Dokazi pokazuju, kao što smo i tvrdili, da je ovo ubistvo na mah. Obaveza je bila oštećenog da, ako ima primedbe, iznese to pismenim putem, kako je sud naložio. Pošto oni to nisu učinili, suđenje se pretvorilo u medijski spektakl - smatra Dragan Ranđelović Džakec.

