Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Ugrinovaca, u kojoj su život izgubili Neda P. (19) i Mihajlo S. (18), od nastradale tinejdžerke oprostila se i škola koju je pohađala.

Kolektiv Osnovne škole "Svetislav Golubović Mitraljeta" objavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama, opraštajući se od svoje učenice.

- Nedo, rano si otišla, mnogo toga je ostalo što nisi ostvarila, ali mi ćemo te zauvek pamtiti. Saučešće porodici - navodi se u potresnoj objavi u potpisu kolektiv OŠ "Svetislav Golubović Mitraljeta".

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu između Ugrinovaca i Batajnice kada je automobil marke "pežo", u kojem su se nalazili tinejdžeri, iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište. Od siline udara tinejdžeri su nažalost preminuli na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Vest o tragediji potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali nastradale, dok se na društvenim mrežama brojni poznanici opraštaju od njih emotivnim porukama.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da se vozilo, u trenutku nesreće, kretalo 110 kilometara na čas.

- Cajger se zakucao na 110 km/h, sumnja se da se automobil kretao tom brzinom u trenutku nesreće, ali se detalji i urok nesreće još utvrđuju - rekao je izvor.

Na putu se i dalje nalazi mnogo stakla i delovi uništenog automobila u kojem je bilo troje tinejdžera.