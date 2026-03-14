Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih I.S. iz Pančeva i A.F.G., državljanina Rumunije, sa boravištem u Vršcu, obojica rođeni 1983. godine, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo trgovina ljudima.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su u periodu od 5.8.2024. godine do 31.10.2025. godine vrbovali dvojicu oštećenih, državljana Narodne Republike Bangladeš, rođeni 2000. i 2004. godine, dovođenjem u zabludu da će raditi za privredno društvo u Vršcu - piše u saopštenju, pa potom dodaju:

- Nakon što su oštećeni zaključili ugovor o radu sa tim privrednim društvom i došli u Republiku Srbiju, sumnja se da su osumnjičeni zloupotrebom poverenja, odnosa zavisnosti i teških prilika oštećenih, zadržali njihove putne isprave i prebacili ih na rad u drugo privredno društvo u Beogradu u cilju eksploatacije njihovog rada. Takođe se terete da oštećenima nisu isplaćivali zaradu, da ih nisu prijavili u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, kao i da su ih smestili u neuslovni smeštaj u Pančevu.

Nakon saslušanja osumnjičenog A.F.G. u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Ne propustiteHronikaNAMAMIO JE EMOTIVNOM VEZOM I PRIMORAVAO NA PROSTITUCIJU! Devojku odvojio od porodice i sa prijateljem joj priredio pakao, pretio joj i ubistvom!
HronikaTINEJDŽERKU NATERAO DA ABORTIRA, PA JE PRIMORAVAO NA PROSTITUCIJU! Optužen Beograđanin koji je snimao tokom odnosa i ucenjivao, ona trpela iz straha!
HronikaSRPSKI KLAN PRIMAO SOCIJALNU POMOĆ, A ŽIVELI U LUKSUZU! Trgovali devojčicama i terali ih da kradu, pronađeni roleksi, čitav vozni park, a novac krili u čarapama
HronikaKLAN JOVANOVIĆ KUPIO MLADU ZA 85.000 €, TRAŽILI DA BUDE NEVINA I POKORNA SVEKRU I SVEKRVI: Na jezive načine "otplaćivala brak", strava i užas u Nemačkoj
