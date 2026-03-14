Mladić je zadobio teške povrede glave nakon tuče koja se dogodila tokom noći u blizini Slobodinog igrališta u Čačku
Incident
ČETVORICA MUŠKARACA KRVNIČKI PRETUKLA MLADIĆA! Sa teškim povredama glave hitno primljen u bolnicu: Užas u Čačku
Slušaj vest
Četvorica mlađih muškaraca pretukli su mladića tokom prošle noći u blizini Slobodinog igrališta u Čačku.
On je sa teškim telesnim povredama hospotalizovan u Opštu bolnicu u Čačku.
- Na urgentno prijemno odeljenje primljen je mladić povređen u tuči. Posle odrađene dijagnistike sa teškim telesnim povredama glave primljen je u jedinicu intenzivne nege - potvrđeno je iz čačanske Opšte bolnice za RINU.
Detaljnije okolnosti pod kojima je došlo do tuče, za sada nisu poznate.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši