Večeras je došlo do požara kod šljunkare u Bloku 45, na Novom Beogradu. 

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, navedeno je da je došlo do požara na splavu, ali kako Kurir saznaje, požar je izbio u objektu na kopnu, a po dolasku na lice mesta, buktinja je u potpunosti "progutala" objekat — prilikom čega se urušio krov. 

Požar je izbio u ulici Dr Ivana Ribara. 

Na intervenciji su angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Trenutno nema informacija o učesnicima, kao ni o uzroku buktinje. 

Screenshot 2026-02-11 195448.jpg
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.31 copy.jpg
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.28 copy.jpg