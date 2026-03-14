Požar je večeras izbio na splavu kod šljunkare u Bloku 45 na Novom Beogradu. Na terenu je veliki broj vatrogasaca, a za sada nema informacija o uzroku požara ni o eventualnim povređenima
Buktinja
VELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU, VATRA "PROGUTALA" OBJEKAT! Buktinja u ovom bloku, veliki broj vatrogasaca na terenu: Požar vidljiv sa velike daljine! (VIDEO)
Večeras je došlo do požara kod šljunkare u Bloku 45, na Novom Beogradu.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, navedeno je da je došlo do požara na splavu, ali kako Kurir saznaje, požar je izbio u objektu na kopnu, a po dolasku na lice mesta, buktinja je u potpunosti "progutala" objekat — prilikom čega se urušio krov.
Požar je izbio u ulici Dr Ivana Ribara.
Na intervenciji su angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.
Trenutno nema informacija o učesnicima, kao ni o uzroku buktinje.
Kurir.rs
