U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BARAJEVU: Mladić (21) poginuo na mestu u Svetosavskoj ulici, udario u betonski stub, suvozač hitno prevezen u bolnicu
Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.
Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za RTS dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.
Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.
Kurir.rs/RTS
