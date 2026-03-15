Te noći moja ćerka je otišla u kafić sa bratom, a onda se uputila u diskoteku "Puls" iz koje se nije vratila. Nisu ni slutili da se te večeri poslednji put vide, kroz suze svoju bolnu ispovest za Kurir započinje Violeta Aleksova, majka Stefanije Aleksove koja je nastradala u stravičnom požaru 16. marta 2025. godine u Kočanima u Sevrnoj Makedoniji.

Nesrećna majka stioji pored spomenika svoje ćerke koja je imala samo 21 godinu. Dok miluje njenu sliku, priseća se lepih trenutaka sa svojom Stefanijom i ističe da je pred njom bila svetla budućnost. Nažalost, sve je prekinuto u sekundi, a ono što najviše boli jeste činjenica da je Stefanija kao i ostali gosti "diskoteke smrti" nastradala ni kriva ni dužna.

- Studirala je na Američkom univerzitetu u Bugarskoj, bila je druga godina. Ona je bila moje sve, ćerka, drugarica, prijatelj i večiti oslonac. Ne mogu da poverujem da je nema, sve se nadam vratiće se kući - objašnjava majka nastradale.

Majka na grobu Stefanije Aleksove, jedne od žrtava tragedije u Kočanima Foto: Kurir

Kako kaže, njena ćerka je život izgubila od posledica nagnječenja u sled stampeda kada je izbio požar.

- Svi su požurili da izađu na vrata, moje dete je bilo na podu, gurali su se kako bi pobegli. Ona je imala više preloma jer je došlo do komešanja među ljudima, koji su je nehotice udarili dok su bežali, a na kraju je ostala bez vazduha - govori Violeta na godišnjicu pogibije ćerke.

Njena ćerka imala je dvadeset i jednu godinu, ali snovi koje je sanjala bili su veliki.

- Želela je da bude uspešan ekonomista, studirala je informatiku i ekonomiju, bila je najbolji student u svojoj generaciji - kaže majka.

Stefanijina majka dodaje da se i dalje seća njenih poslenjih reči.

Fotografije požara u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: screenshot FB/Radio Kocani

- Pred polazak u grad pitala me je: “Da li sam lepa?”, rekla sam: “Lepa si” - izgovorila je nesrećna žena.