M. Đ. i M. T. uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično delo teška telesna povreda
Policijska uprava Zaječar
MLADIĆ PRETUČEN U KAFANI U BOLJEVCU: Uhapšena dvojica nasilnika, teško povredili dečka (26)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su M. Đ. (21) iz Boljevca i M. T. (23) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.
- Sumnja se da su oni 14. marta, oko dva sata posle ponoći, nakon kraće rasprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Boljevcu, zadali više udaraca dvadesetšestogodišnjem meštaninu - saopšteno je iz policije.
Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Zdravstvenom centru u Zaječaru.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši