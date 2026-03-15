KOMŠINICE SE POTUKLE NA ULICI, UMEŠALA SE I NJIHOVA DECA, NASTAO HAOS: Drama kod Surčina, potezali drvenu motku i biber sprej!
U naselju Boljevci kod Surčina došlo je do bračuna dve porodice, a lekarsku pomoć zatražilo je petoro ljudi!
Kako se saznaje, u obračunu je s jedne strane učestvovala žena (45) sa svoja dva sina, a sa druge strane žena (64) i njena ćerka.
- Najpre su se dve žene posvađale nasred ulice, a onda su se i potuklle. U sve su se umešala njihova deca. Dva sina s jedne strane i jedna ćerka sa druge. U jednom trenutku tuča je postala vrlo dramatična, pa je neko od učesnika dograbio drvenu motku, dok je jedna od žena potegla biber sprej - prperičava izvor dramu kod Surčina.
Prema njegovim rečima, svi akteri tuče su zatražili lekarsku pomoć.
- Svi su se žalili na povrede, zbog čega su upućeni u dom zdrabvlja u Surčinu - kaže izvor.
Šta je motiv ovog incidenta utvrdiće istraga.