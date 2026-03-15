Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv droga, UKP, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Policijskom upravom u Subotici, u složenoj akciji otkrivanja i deaktiviranja ilegalne laboratorije za proizvodnju opojne droge marihuane, uhapsili su dve osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Uhapšeni su P. I. (44) i P. D. (46), kod kojih je pretresom stana i drugih prostorija koji osumnjičeni koriste, policija pronašla dve ilegalne sofisticirane laboratorije za proizvodnju kanabisa u veštačkim uslovima, sa ukupno 180 biljaka, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

MUP-u akciji otkrivanja ilegalne laboratorije za proizvodnju marihuane uhapšene su dve osobe