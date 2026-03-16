U novopazarskom naselju Šutenovac dogodila se teška nesreća u kojoj je teško povređen Irfan T., nakon što se kamion kojim je upravljao prevrnuo tokom rada.

Prema informacijama sa terena, Irfan T. je prekjuče na toj lokaciji istovario zemlju, a prilikom kipanja kamiona na mestu gde je teren bio mek i nestabilan došlo je do naglog prevrtanja vozila.

U trenutku kada je kamion počeo da se prevrće, vozač se uplašio i pokušao da iskoči iz kabine kako bi izbegao nesreću. Međutim, tokom prevrtanja kabina kamiona ga je zahvatila i prignječila, usljed čega je zadobio teške telesne povrede.

Povređeni Irfan T. Foto: Društvene Mreže

Očevici navode da je situacija bila izuzetno teška i da je povređeni muškarac ostao zatrpan zemljom dok mu pomoć nije stigla. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su ga izvukle i pružile prvu pomoć.

Zbog težine povreda, Irfan T. je hitno transportovan u Beograd na dalje lečenje i specijalističku medicinsku negu.
Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja kamiona biće predmet dalje istrage, kako bi se utvrdili tačni uzroci ove teške nesreće.

Građani Novog Pazara izražavaju zabrinutost i upućuju poruke podrške porodici povređenog, uz nadu da će se on uspješno oporaviti od zadobijenih povreda.

(Sandžakdanas)

