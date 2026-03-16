Popularni pevač Aca Lukas oglasio se nakon drame koja se dogodila rano jutros, oko 4 sata, na jednoj benzinskoj pumpi na putu Novi Sad - Sremska Kamenica.

On je, prema nezvaničnim saznanjima, spasio radnika od lopova koji je imao oružje u rukama.

- Bio sam na pumpi. Neka policija radi svoj posao - poručio je Lukas za Kurir.

- Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar. Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika - otkriva izvor Kurira.