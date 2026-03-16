Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP, Republičkom vodnom i poljoprivrednom inspekcijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. S. (31), vlasnika jedne preduzetničke radnje iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja i oštećenje životne sredine.

On se sumnjiči da je u periodu od 2024. godine do danas, u svojstvu preduzetnika, bez dozvola nadležnih organa, organizovao eksploataciju mineralnih sirovina peska i šljunka na obradivom poljoprivrednom zemljištu u priobalju reke Južne Morave kod Aleksinca, čime je načinio veštačko akumulaciono jezero i tako naneo štetu životnoj sredini na površini oko 23,5 hektara.

Takođe, sumnja se da je izvađene sirovine skladištio i prerađivao u pogonu za separaciju i na taj način protivpravno stekao materijalnu korist od 87.276.793,73 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće rad na suzbijanju ekološkog kriminala na teritoriji Republike Srbije.