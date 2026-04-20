Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni M.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, u periodu od oktobra 2024. godine do kraja februara 2025. godine, kao zaposleni u privrednom društvu "Weldgas" DOO iz Zrenjanina, prisvojio novac koji mu je poveren na radu u tom privrednom društvu, u ukupnom iznosu od 3.101.578,27 dinara - piše u saopštenju VJT.