RADNIK OJADIO FIRMU IZ ZRENJANINA ZA PREKO 3 MILIONA DINARA! Otkriveni detalji pronevere, zaposleni odmah uhapšen!
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni M.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.
- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, u periodu od oktobra 2024. godine do kraja februara 2025. godine, kao zaposleni u privrednom društvu "Weldgas" DOO iz Zrenjanina, prisvojio novac koji mu je poveren na radu u tom privrednom društvu, u ukupnom iznosu od 3.101.578,27 dinara - piše u saopštenju VJT.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.