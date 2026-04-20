Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju uhapsili su D. D. (28) iz Srbobrana, zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i M. G. (38) iz Žablja, zbog sumnje da je učinio krivično delo podstrekavanje.

- Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila paljevinu kombija jednog meštanina Žablja, u januaru ove godine, za koju je osumnjičen D. D. - saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Sumnja se da je on, kako se dodaje u policijskom saopštenju, zapalio vozilo na podstrek M. G. i to za iznos od 500 evra.

- D. D. je zadržan do 48 sati, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor, u trajanju do 30 dana - saopšteno je iz PU Novi Sad.