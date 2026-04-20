Nišlije se sećaju i slučaja iz 2000. godine, kada je nestala devojčica koja je otišla na sastanak sa muškarcem koji je putem oglasa u medijima nudio posao bebisiterke u Švajcarskoj, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Šta se dešava sa potragama za nestalim osobama kada intenzivne aktivnosti utihnu i koliko dugo se istraga zapravo održava aktivnom u javnosti i institucijama, za Kurir televiziju, otkrio je Miloje Ćirović - pripadnik MUP-a u penziji.

- Kad su nestanci u pitanju, mogu biti različiti - od takozvanih "najavljenih" do onih iznenadnih. Najavljeni nestanak podrazumeva situaciju kada osoba unapred obavesti porodicu ili bližnje da odlazi i da se možda neće vratiti, ponekad i u formi pretnje ili upozorenja. S druge strane, postoje nestanci bez ikakve najave, kada osoba jednostavno nestane bez traga - objasnio je Ćirović.

Miloje Ćirović - penzionisani pripadnik MUP Foto: Kurir Televizija

"Brzina i očuvanje dokaza su presudni"

Kako Ćirović navodi, ključno je da se nestanak odmah prijavi policiji - bukvalno čim se pojavi prva sumnja, na primer ako se osoba duže ne javlja na telefon.

- Porodica pritom ne bi trebalo da preduzima samostalnu potragu, jer to može da oteža istragu, uništi tragove i usmeri slučaj u pogrešnom pravcu. Nakon prijave, potraga prelazi u formalne istražne radnje u kojima se uključuju policija, tužilaštvo i svi dostupni resursi, uključujući pretragu terena. Važan deo istrage je i detaljna analiza života nestale osobe - od zdravstvenog i psihološkog profila, često i kroz uvid u razvoj od ranog detinjstva, pa do trenutka nestanka - kaže on.

Takođe, kako tvrdi, saradnja sa policijom je ključna, ali ulogu mogu imati i društvene mreže - i to i pozitivnu i negativnu. Na njima svako može da objavi bilo kakvu informaciju, ali upravo ta sloboda često može da oteža potragu i usmeri istragu u pogrešnom pravcu.

- Posebno se analiziraju društveni i poslovni kontakti, eventualna dugovanja, bankovni računi, porodični odnosi, kao i sve aktivnosti na internetu. Značajnu ulogu imaju i podaci sa telefona - pozivi, poruke i pretrage - kao i izjave svedoka koji su osobu poslednji put videli. Važne su i navike i sklonosti nestale osobe, jer sve to može pomoći u razumevanju okolnosti nestanka. Iako prikupljanje i analiza podataka može da traje, potraga mora da krene odmah i paralelno sa istragom. Smatra se da se najveći broj slučajeva reši u prvih 24 do 72 sata, jer je tada ključno da istraga bude usmerena u pravom pravcu.

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao pod misterioznim okolnostima pre 20 meseci i Danka Ilić - dvogodišnja devojčica iz Banjskog Polja kod Bora, Srbija, koja je nestala 26. marta 2024. godine

- Ovakve situacije se ne smeju olako shvatati, posebno ako je osoba punoletna. U tim slučajevima važno je razgovarati sa njom, ako je to moguće, i pokušati da se razume uzrok takvog ponašanja. Ukoliko osoba odbija razgovor, preporučuje se dodatna zabrinutost i, po potrebi, uključivanje stručne pomoći - psihologa ili psihijatra - kako bi se utvrdili razlozi takvih misli i reakcija. Kada je reč o obustavi potrage za nestalom osobom, ona se najčešće završava kada se osoba pronađe, bilo živa ili preminula. U drugim slučajevima, ukoliko prođe veoma dug vremenski period bez ikakvih tragova, sud može doneti odluku o proglašenju osobe umrlom, što je dug i zakonski složen proces koji može trajati i 15 do 20 godina - istakao je Ćirović, za Kurir televiziju.

