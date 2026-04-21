Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su D. K. (31) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla kesu sa 106 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, vagicu za precizno merenje, novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika, kao i pet mobilnih telefona.

kokain Foto: PU Čačak