Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. S. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana koji koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 90 grama kokaina, 25 grama marihuane i dve vage za precizno merenje.

Kod D. S. je, prethodno, pronađen i novac, u iznosu od oko 2. 700 evra, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.