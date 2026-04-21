Kod mladića (25) pronađena droga, vagice i 2.700 evra za koje se sumnja da su od prodaje
Policijska uprava Novi Sad
POLICIJSKA AKCIJA U NOVOM SADU: Mladić uhapšen sa kokainom, marihuanom i hiljadama evra!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. S. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana koji koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 90 grama kokaina, 25 grama marihuane i dve vage za precizno merenje.
Kod D. S. je, prethodno, pronađen i novac, u iznosu od oko 2. 700 evra, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
