Meštani okoline Rume su u šoku nakon što je na svirep način ubijen njihov komšija Miloš Pavlović (48). Njega je, podsetimo, sekirom ubio A.Đ. (19) zbog toga što navodno nije mogao da prihvati vezu svoje majke i ubijenog muškarca.

Prema rečima komšija, do sukoba je došlo nakon što je mladić zatekao muškarca u porodičnoj kući gde je živeo sa majkom.

- Znali smo da je Miloš bio u emotivnoj vezi sa tom ženom iz Hrtkovca i umeo je povremeno da ode u njenu porodičnu kuću. Uglavnom kada njen sin nije bio tu, jer on to iz nekog razloga nije prihvatao, a Miloš je gledao da izbegne svađe - kaže jedna komšinica za Kurir i dodaje:

- Tog dana mladić je zatekao Miloša u kući, prvo je došlo do rasprave, a potom je uzeo sekiru u ruke i ubio čoveka. Ne znamo gde je za to vreme bila majka, možda je žena u međuvremenu i napustila kuću - kaže ova meštanka i dodaje da je mladić verovatno hteo da prikrije zločin, te je zapalio telo ubijenog čoveka.

Podsetimo, za zločin je osumnjičeni A. Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Kako se sumnja, on je u toku noći 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, a potom naredne noći telo prevezao u atar sela Hrtkovci, gde ga je polio benzinom i zapalio.

Inače, za Miloša komšije imaju samo reči hvale.

- Miloš je radio na stovarištu građevinskog materijala, bio je vredan i pošten čovek. Njegova majka se preudala za vlasnika tog stovarišta i sa tim muškarcem mu rodila brata koji je prijavio Milošev nestanak - započela je priču Miloševa bliska prijateljica.