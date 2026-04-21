Slušaj vest

Miloš Pavlović (48) iz Platičeva je ubijen, a njegovo telo je potom spalio, kako se sumnja, A. Đ. (19), inače sin Miloševe partnerke. Kako se saznaje, osumnjičeni je telo čoveka ubacio nakon ubistva u automobil i otišao u šumu između Jarkova i Hrtkovaca, i telo svoje žrtve zapalio.

Ubistvo u Hrtkovcima
Ubistvo u Hrtkovcima

U međuvremenu, Milošev brat je prijavio njegov nestanak. Policiji je rekao da je poslednji put Miloš viđen nakon što je otišao kod svoje partnerke u Hrtkovce, pa se policija uputila u to mesto.

- Oni nisu neka problematična porodica, živeli su u kući koja im je ustupljena. Majka je nadničila, a A. Đ. je radio sa jednim majstorom keramiku. Prošle godine je radio u Grčkoj i od zarađenih para je A. Đ. kupio sebi motor, koji je brzo i prodao jer je nekoliko puta pao i ozbiljno se povredio - pričaju komšije.

Povremeno je odlazio i da seče drva u obližnju šumu i komšije sumnjaju da je A. Đ. upravo odabrao tu lokaciju da se otarasi tela, jer je dobro poznavao teren.

Policija je u međuvremenu privela A. Đ, a komšije pričaju da je mogući motiv zločina to što je mlađi brat rekao A. Đ. da je Miloš istukao njihovu majku.

Ubistvo u Hrtkovcima
Ubistvo u Hrtkovcima Foto: Kurir.rs

Komšije čule svađu u dvorištu

Budući da je do okršaja došlo u dvorištu kuće smeštene tik do glavnog puta u Hrtkovcima, pojedine komšije su čule buku i svađu iz njihovog dvorišta.

Zbog toga je policija danas i juče tokom celog dana razgovarala sa svedocima. Uzeli su snimke sa sigurnosnih kamera sa jedne kuće.

Aleksandar Đurašević, osumnjičeni za ubistvo, Hrtkovci
A.Đ. Foto: Društvene Mreže

- Ta kamera je navodno snimila kako A. Đ. u to neko vreme odlazi u pravcu šume - objašnjava sagovornik. Upravo u toj šumi je kasnije nađeno Miloševo ugljenisano telo.

Mišljenje suseda o A. Đ. je bilo podeljeno - dok su jedni govorili kako nikada nisu imali nijedan problem sa njim, drugi nisu imali reči hvale. Ipak, složni su u tome da niko nije mogao da očekuje da će doći do ovakvog zločina.

Ubijenog počeli da viđaju nedavno

Sa druge strane, o ubijenom Milošu nisu znali mnogo jer je, kako kažu, u njihovo mesto počeo da dolazi pre mesec ili dva dana.

Miloš Pavlović, Hrtkovci, ubistvo
Miloš Pavlović Foto: Društvene Mreže

- Miloš je radio na jednom stovarištu, a povremeno i u Rumi, ali ga nismo dobro poznavali. Čuli smo da njegova porodica nije bila srećna zbog njegove nove veze. Ipak, kada je nestao, svi su delili njegovu fotografiju na društvenim mrežama - kaže sagovornik.

I zaista, Miloševa fotografija je deljena na društvenim mrežama, dok je još sumnjalo da je nestao.

(Nova)

Aleksandar Đurašević, osumnjičeni za ubistvo, Hrtkovci
whatsapp-image-20230621-at-5.11.20-pm.jpg
whatsapp-image-20230410-at-4.24.45-pm.jpg
dragan-ranisav-ubijen.jpg