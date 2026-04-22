Policija Crne Gore uhapsila je večeras osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici, a Kenan Miraljemović (56) iz Novog Pazara jedna je od tri žrtve krvavog pira Vehida Murića (25)!

Kako je saopšteno, policijski službenici MUP-a Crne Gore, nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i lišili ga slobode, o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Sumnja se da je V.M. prethodno u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica - D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Hapšenje Murića Foto: Uprava policije Crne Gore

Porodica i prijatelji se opraštaju od Miraljemovića na društvenim mrežama.

- Brate moj, ti mrava nisi zgazio, nikom vodu nisi natrunio, kakav bolesnik treba neko da bude da tebi oduzme život - navodi drugi prijatelj.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni za ubistvo će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

"Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela", dodaje se.