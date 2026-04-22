Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada i prikupljenih dokaza, u saradnji sa službenicima SSK i OPA Uprave kriminalističke policije, lišili su slobode i uhapsili šesnaestogodišnjaka iz Beograda.

Sumnja se da je mladić (16) izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Slobode je lišen i N. V. (25) iz Beograda, osumnjičenog za podstrekavanje i pomaganje u izvršenju krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Hapšenje u Kragujevcu Izvor: Kurir

Šesnaestogodišnjak se sumnjiči da je 11. aprila 2026. godine, oko 2.45 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan tehnički pregled u Kragujevcu, po nalogu N. V., koji mu je, kako se sumnja, davao instrukcije putem mobilnog telefona „Specijal“ i putem aplikacije „Signal“ na koji objekat treba da baci ručnu bombu koju mu je obezbedio, kao i novčani iznos od 1.000 evra po obavljenom zadatku.

Po nalogu Višeg suda u Beogradu za maloletnike, šesnaestogodišnjaku je određen pritvor do 30 dana.