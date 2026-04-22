Vehid Murić (25), osumnjičen za trostruko ubistvo u Podgorici, priveden je u tužilaštvo gde će biti saslušan, dok istraga o jednom od najtežih zločina u novijoj istoriji Crne Gore i dalje traje.

Murić se sumnjiči da je u noći između ponedeljka i utorka, u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, hladnim oružjem usmrtio Denisa Hota (28), Nezrina Hota (35) iz Rožaja i Kenana Miraljemovića (56) iz Novog Pazara, najverovatnije dok su spavali. Nakon zločina, automobilom se uputio ka Rožajama, gde je majci priznao šta je učinio, nakon čega ga je ona prijavila policiji.

Osumnjičeni je uhapšen posle višesatne potrage, a potom sproveden u Podgoricu uz jake mere obezbeđenja, sa lisicama na rukama i kapuljačom na glavi, spuštenog pogleda.

Posvađao se sa majkom nakon što joj je priznao zločin?!

O okolnostima ovog zločina za Kurir televiziju govorio je urednik TV Adria Crna Gora Đorđe Savović, koji je detaljnije opisao kako je došlo do otkrivanja ubistva i reakcije nadležnih.

"U pitanju je stravičan zločin koji je potresao Crnu Goru, jer su tri života ugašena. U ovom trenutku osumnjičeni je priveden u tužilaštvo i očekuje se da mu bude određen pritvor", naveo je Savović.

On je istakao da policija u trenutku izvršenja nije imala nikakve informacije o zločinu, što je, kako objašnjava, omogućilo osumnjičenom da napusti Podgoricu bez prepreka.

"Policija nije imala nikakva saznanja da se zločin dogodio. On nije koristio vatreno oružje, nije bilo pucnjave koju bi neko mogao da čuje, sve se desilo u zatvorenom prostoru tokom noći. Zbog toga niko nije mogao da reaguje u tom trenutku", rekao je Savović.

Prema njegovim rečima, ključni momenat u rasvetljavanju zločina bila je upravo prijava majke osumnjičenog.

"On je otišao u Rožaje, kod svoje majke, i priznao šta je uradio. Postoje informacije da je došlo i do svađe između njih, nakon čega je ona sve prijavila policiji. Da nije bilo toga, pitanje je kada bi zločin bio otkriven, jer niko nije znao da se dogodio", naglasio je Savović.

Motiv za ubistvo navodno bio dug Govoreći o kretanju osumnjičenog nakon ubistva, Savović je objasnio da nije bilo osnova za njegovo zaustavljanje na putu.

"On je mogao da pređe i mnogo veću udaljenost, ne samo tih oko 150 kilometara, jer zločin u tom trenutku nije bio prijavljen. Tek kasnije, kada bi se primetilo da se žrtve ne pojavljuju na poslu ili kada bi neko od komšija reagovao, možda bi se pokrenula potraga", naveo je on.

Savović je dodao da su osumnjičeni i žrtve bili kolege koje su zajedno radile molerske poslove i živele u istom stanu, te da se kao mogući uzrok pominje sukob oko novca.

"Prema prvim informacijama, reč je o kolegama koji su zajedno radili i živeli. Navodno je došlo do svađe oko duga, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, sačekao da oni zaspe i izvršio zločin", rekao je Savović.

On je istakao i da ovakav način izvršenja krivičnog dela predstavlja presedan.

"Bilo je ubistava vatrenim oružjem, ali ovakav slučaj, da je više osoba ubijeno hladnim oružjem na ovaj način, nije zabeležen u poslednjih decenija", rekao je Savović.

Ipak, naglasio je da je reakcija policije bila brza nakon što je zločin prijavljen.

"Čim su dobili informaciju, policija je prilično brzo reagovala, osumnjičeni je identifikovan, lociran i uhapšen u kratkom roku", zaključio je Savović.

