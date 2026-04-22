Slušaj vest

Tinejdžer A.Đ. (19) osumnjičeni za teško ubistvo partnera svoje majke, Miloša Pavlovića (48) u Hrtkovcima, saslušan je danas pred Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, kada je, kako Kurir saznaje, odlučio tom prilikom da iznese odbranu i progovori o zločinu!

- Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, danas je donošenjem naredbe o sprovođenju istrage pokrenulo istražni postupak protiv osumnj. A.Đ. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog u Hrtkovcima - rekli su za Kurir iz tužilašva.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, istraga je formalno pokrenuta danas, 22. aprila donošenjem naredbe o sprovođenju iste zbog sumnje da je osumnjičeni počinio krivično delo teško ubistvo, a posle saslušanja, na kojem je osumnjičeni izneo svoju odbranu do detalja, tužilaštvo je predložilo pritvor.

- Protiv osumnjičenog je Višem sudu u Sremskoj Mitrovici podnet predlog za određivanje pritvora, shodno članu 211 Zakona o krivičnom postupku - saopštili su iz VJT.

1/5 Vidi galeriju Hrtkovci Foto: Kurir

Kako je Kurir ranije pisao, zločin u Hrtkovcima otkriven je nakon prijave nestanka Pavlovića.

Policiji je brat ubijenog rekao da je poslednji put Miloš viđen nakon što je otišao kod svoje partnerke u Hrtkovce, pa se policija uputila u to mesto — ali je u međuvremenu isplivala jeziva istina.

Slučaj je potresao meštane sela, posebno nakon navoda da je zločinu prethodio porodični sukob.

- Miloš Pavlović iz Platičeva je ubijen, a njegovo telo je potom spalio, kako se sumnja, A. Đ. (19), inače sin Miloševe partnerke. Osumnjičeni je telo čoveka ubacio nakon ubistva u automobil i otišao u šumu između Jarkova i Hrtkovaca, i telo žrtve zapalio - podseća naš izvor.

Miloš Pavlović Foto: Društvene Mreže

Prema nezvaničnim saznanjima, motiv svirepog zločina mogao bi biti to što je tinejdžer, navodno, saznao da je Pavlović bio nasilan prema njegovoj majci.

- Navodno je tinejdžer čuo da je Miloš istukao njegovu majku, nakon čega mu je on presudio, pa pokušao da prikrije zločin paljenjem tela - kaže naš izvor.