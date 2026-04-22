Tinejdžer A.Đ. (19) osumnjičeni za teško ubistvo partnera svoje majke, Miloša Pavlovića (48) u Hrtkovcima, saslušan je danas pred Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, kada je, kako Kurir saznaje, odlučio tom prilikom da iznese odbranu i progovori o zločinu!

- Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, danas je donošenjem naredbe o sprovođenju istrage pokrenulo istražni postupak protiv osumnj. A.Đ. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog u Hrtkovcima - rekli su za Kurir iz tužilašva.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, istraga je formalno pokrenuta danas, 22. aprila donošenjem naredbe o sprovođenju iste zbog sumnje da je osumnjičeni počinio krivično delo teško ubistvo, a posle saslušanja, na kojem je osumnjičeni izneo svoju odbranu do detalja, tužilaštvo je predložilo pritvor.

- Protiv osumnjičenog je Višem sudu u Sremskoj Mitrovici podnet predlog za određivanje pritvora, shodno članu 211 Zakona o krivičnom postupku - saopštili su iz VJT.

Kako je Kurir ranije pisao, zločin u Hrtkovcima otkriven je nakon prijave nestanka Pavlovića.

Policiji je brat ubijenog rekao da je poslednji put Miloš viđen nakon što je otišao kod svoje partnerke u Hrtkovce, pa se policija uputila u to mesto — ali je u međuvremenu isplivala jeziva istina.

Slučaj je potresao meštane sela, posebno nakon navoda da je zločinu prethodio porodični sukob.

- Miloš Pavlović iz Platičeva je ubijen, a njegovo telo je potom spalio, kako se sumnja, A. Đ. (19), inače sin Miloševe partnerke. Osumnjičeni je telo čoveka ubacio nakon ubistva u automobil i otišao u šumu između Jarkova i Hrtkovaca, i telo žrtve zapalio - podseća naš izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, motiv svirepog zločina mogao bi biti to što je tinejdžer, navodno, saznao da je Pavlović bio nasilan prema njegovoj majci.

Navodno je tinejdžer čuo da je Miloš istukao njegovu majku, nakon čega mu je on presudio, pa pokušao da prikrije zločin paljenjem tela - kaže naš izvor.

