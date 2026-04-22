Slušaj vest

Službenici Interpola Podgorica uhapsili su S. R. (34), navodnog člana vračarske kriminalne grupe Nikole Vušovića, za koju se tvrdi da je beogradska ćelija kavačkog klana, a za koga je raspisana međunarodna poternica.

S. R. ima dvojno državljanstvo Crne Gore i Srbije.

Srpski organi za sprovođenje zakona navodno ga traže zbog ubistava Vladimira Popovića i Vladimira Kostića 2018. godine.

- Za ovim licem raspisana je međunarodna poternica od strane Interpol NCB Beograd radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična dela zločinačkog udruživanja i teškog ubistva podstrekavanjem. Takođe, za njim je raspisana međunarodna poternica od strane Interpol NCB Zagreb radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je počinio krivična dela falsifikovanja isprava i overe lažnog sadržaja. Navedeno lice je u operativnim evidencijama policije registrovano kao član organizovane kriminalne grupe koja deluje u inostranstvu - saopštila je policija.

Kako se dodaje, S. R. biće u zakonskom roku sprovedeni pred istražnog sudiju Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

- Sprovođenjem ciljanih potraga za članovima organizovanih kriminalnih grupa i počiniocima teških krivičnih dela, Uprava policije preduzima planske, sveobuhvatne i kontinuirane aktivnosti usmerene na efikasno suzbijanje svih oblika teškog i organizovanog kriminala - zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/Vijesti

