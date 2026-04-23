Slušaj vest

Nakon što je otkriveno monstruozno ubistvo i A. Đ. (19) iz Hrtkovaca uhapšen zbog sumnje da je sekirom usmrtio Miloša Pavlovića (48) iz Platičeva, a zatim njegovo telo prevezao u obližnju šumu, polio benzinom i zapalio, istraga o ovom zločinu i dalje traje.

Kako saznajemo, policijski inspektori pokušavaju da utvrde da li je osumnjičeni tinejdžer sam počinio zločin ili je, možda, ipak imao pomagače, kako bi se otarasio tela.

Osumnjičeni A.Đ. Foto: Društvene Mreže

U međuvremenu, mladić je juče po podne saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, gde je detaljno izneo odbranu, nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana. Na teret mu se stavlja teško ubistvo.

Kako se saznaje od izvora bliskog istrazi, zločin se dogodio u kući u kojoj živi majka osumnjičenog, na kraju sela. Te večeri kada je usmrćen Pavlović, osumnjičeni je bio kod oca, navodno da bi uzeo neke papire, jer je prijavljen na toj adresi, a ukućanima rekao da putuje u Švajcarsku i da je tamo našao neki posao. Šta se pre ili posle toga desilo, odnosno kako je i zašto došlo do fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, koji se završio smrtnim ishodom, sada bi mogao da odgovori samo osumnjičeni tinejdžer.

Miloš Pavlović Foto: Društvene Mreže

Komšije iz ulice u kojoj živi otac uhapšenpog A.Đ. kažu "da je za sve kriva mladićeva majka, jer je, navodno, često menjala partnere", a sa Milošem je bila u vezi svega nekoliko meseci.

- Maldićevoj baki je za zločin javio stariji unuk, on je oženjen ovde u selu. Mislila sam da će umreti, od stresa i šoka još ne može da dođe sebi, kao i njegov otac. Sada se po selu priča da se taj momak drogirao, ali to nije tačno - kaže nam komšinica koja dobro poznaje ovu porodicu.

1/6 Vidi galeriju Hrtkovci Foto: Kurir.rs

A.Đ. je, kažu meštani, najpre nadničio na poljima duvana, a kasnije se zaposlio na građevini. Srednju školu, navodno, nije završio, često se bahato ponašao i nije mario ni za šta.

Telefoni na veštačenju

Nakon što je zločin otkriven, kako je rekla baka osumnjičenog mladića, policija je oduzela telefone od A.Đ. i njegove majke. Zato ona nije mogla da se čuje sa bivšom snajom, mladićevom mamom, kako bi saznala šta se te večeri desilo.