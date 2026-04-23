U Kragujevcu šok i neverica! Plaćeni maloletnik bacio je bombu na tehnički pregled "Jovaleks" u tom gradu! Motiv je 1.000 evra koje mu je obećao dvadesetpetogodišnji nalogodavac po obavljenom zadatku. Policajci su ih uhapsili na spavanju.

- Ovo nije nikakvo iznenađenje ukoliko analiziramo sve što se dešavalo u poslednje vreme. Postoji više razloga za angažovanje maloletnih lica ili mlađih punoletnih lica, pre svega, zbog svoje mladosti, ta lica nisu registrovana u krivičnim evidencijama, što značajno otežava njihovu identifikaciju i privođenje krivičnim postupcima - objasnio je advokat Radiša Roskić za emisiju "Redakciju" i dodao:

- Maloletni izvršioci se ne sude prema procesnom zakonodavstvu i materijalnom krivičnom pravu već su zaštićeni posebnim zakonom o maloletnim izvršiocima krivičnih dela. To praktično znači i da su sankcije mnogo drugačije. Treći razlog za njihovo angažovanje leži u činjenici da su veoma povodljivi, to je takođe zbog mladosti. Sa obzirom da su već u tim godinama orijentisani na kretanje u kriminalnim krugovima, onda prihvatanje takvih zadataka predstavlja i njihovu borbu za plasman u okviru kriminalne grupe - dodaje on.

"Zloupotrebljavaju mladost i naivnost"

Kako kaže, tu se radi o zloupotrebi mladosti, naivnosti i drugih fenomena koji su karakteristični za mlade ljude.

- To je vrlo je česta pojava u poslednje vreme. Možemo se prisetiti da su praktično mladi ljudi bacili bombu na kuću Zdravka Čolića, da je maloletnik bacio bombu na teretanu u Zemunu, i ima još primera. To je pojava koja je zasnovana na razlozima koje sam naveo. Korišćenje takozvanih zaštićenih komunikacionih sredstava u smislu "skaja" i signala, sada je već obesmisleno jer su naši organi uspeli da razreše te digitalne zagonetke na pravi način - kaže Roskić.

Navodi i da se maloletnici sve češće unajmljuju za kriminalne aktivnosti.

- Svedoci smo da se maloletnici unajmljuju češće, oni su i jeftiniji, u konkretnom slučaju je maloletnik za hiljadu evra, koristeći precizne instrukcije svog nalogodavca, bacio bombu na tehnički pregled u Kragujevcu, i jedno i drugo je u vezi onoga o čemu sam i govorio - rekao je Roskić.

