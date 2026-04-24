Prava drama odigrala se u jednom poznatom restoranu kada su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne operacije izveli spektakularnu akciju hapšenja osumnjičenog B. S. (37), državljanina Crne Gore. Navodno, reč je o pripadniku kavačkog klana.

Kako se može videti na snimku, sve je izgledalo kao scena iz akcionog filma.

Hapšenje zbog falsifikovanja isprava Izvor: UKP/MUP

- Sve je delovalo mirno, ljudi su sedeli i ručali kada su upali pripadnici UKP u restoran. Ljudi su u šoku poskakali sa stolica, nastala je potpuna panika - kaže izvor i dodaje:

- Sve se desilo munjevito! Prišli su mu za sekund, oborili ga na pod i stavili lisice. 

Kako se sumnja, uhapšeni je pripadnik kriminalne grupe i u Srbiji je boravio ilegalno. Tereti se za krivično delo falsifikovanje isprave.

Policija je reagovala izuzetno brzo i efikasno, sprečivši bilo kakav pokušaj bekstva ili incident među gostima.

- Videlo se da tačno znaju koga traže. Akcija je bila precizna i bez greške.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

