FILMSKO HAPŠENJE KAVČANINA U POZNATOM RESTORANU! Pogledajte spektakularnu akciju, oborili ga na pod i odmah lisice! VIDEO
Prava drama odigrala se u jednom poznatom restoranu kada su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne operacije izveli spektakularnu akciju hapšenja osumnjičenog B. S. (37), državljanina Crne Gore. Navodno, reč je o pripadniku kavačkog klana.
Kako se može videti na snimku, sve je izgledalo kao scena iz akcionog filma.
- Sve je delovalo mirno, ljudi su sedeli i ručali kada su upali pripadnici UKP u restoran. Ljudi su u šoku poskakali sa stolica, nastala je potpuna panika - kaže izvor i dodaje:
- Sve se desilo munjevito! Prišli su mu za sekund, oborili ga na pod i stavili lisice.
Kako se sumnja, uhapšeni je pripadnik kriminalne grupe i u Srbiji je boravio ilegalno. Tereti se za krivično delo falsifikovanje isprave.
Policija je reagovala izuzetno brzo i efikasno, sprečivši bilo kakav pokušaj bekstva ili incident među gostima.
- Videlo se da tačno znaju koga traže. Akcija je bila precizna i bez greške.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.