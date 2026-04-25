Policija i dalje istražuje slučaj eksplozije u Novom Sadu u kojoj je povređen dečak (13). Naime, juče oko 16 časova, na uglu Temerinske i Primorske ulice, dete je pronašlo u smeću i slučajno aktivirao vrstu eksplozivne naprave, a komšije su i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pronašao u smeđu za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu i izvukao osigurač, a prilikom ekplozine mu je povređena ruka.

On je prevezen u dečju bolnicu i nije životno ugrožen, ali tu na jednom ektremitetu vidljive povrede prsta.

Kako tvrdi izvor za Kurir, policija istražuje o kojoj je tačno eksplozivnoj napravi reč, te naglašava da je siguran da u pitanju nije bomba.

- Da je eksplodirala bomba, detonacija bi bila daleko jača, a posledice veće. Dečak sigurno ne bi prošao samo sa povredom prsta, a zvuk bi odjeknuo daleko - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Sumnja se da je u pitanju neka vrsta pirotehnike koja je nemarom bačena u kantu za smeće. Vrlo je verovatno da ta naprava ne bi eksplodirala sama od sebe i ne bi izazvala nesreću, međutim, okolnosti su bile drugačije. Zato se mora biti što obazriviji kada je reč o pirotehnici! Upotrebljavati, čuvati i odlagati tačno po uputstvu za korišćenje. Meni izgleda kao da je neka jača petarda pukla detetu u rukama ili nešto slično tome, alipolicija i dalje utvrđuje vrstu naprave.

Komšije iznenađene

Novosađani koji žive u neposrednoj blizini mesta nesreće priznaju da su zabrinuti za bezbednost svojim porodica, pogotovo mališana, te apeluju da službe pojačaju kontrolu u tom delu naselja.

Jedan od prvih komšija svojim svedočenjem potvrdio je sumnje našeg izvora i policije da nije u pitanju bomba.

- Živim u blizini, a i radim u blizini. U tom sam periodu baš bio na terasi i gledao ka mestu gde se dogodila nesreća. Iskreno, nisam čuo nikakvu ekploziju, ali sam video dosta policije i haosa kasnije. Ne znam kako je moguće da pukne bomba, a da ja koji sam u tom momentu napolju i na tako maloj razdaljini to ne vidim i ne čujem. Nisam video dečaka, ali pošto je u blizini Najlon pijaca, klinci se često tu okupljaju ne bi li pronašli neke korisne stare stvari ili otpatke sa tezgi koje njima znače - rekao je jedan od komšija.

Mesto gde je dečak aktivirao ekplozivnu napravu u Novom Sadu

- Dečak sigurno nije iz našeg komšiluka, ali dete je dete. petkom i subotom se često okupe deca iz više naselja kod Najlon pijace kako bi odnosili kući stvari koje su bačene. Prvo, šta rade ta deca tu? To mesto treba kontrolisati i sprečiti decu da se bave tim poslovima. Ona treba da se igraju, a ne da skupljaju sirovine i ulaze u kante za smeće. Druga stvar, ja imam ukuče. Ne daj Bože da se bomba aktivirala u njegovom! Ne mogu da zamislim kako je njegovim jadnim roditeljima... Šta uopšte bobma radi u komunalnom otpadu? Mi u okruženju nemamo, da ja znam, neko vojno lice ili osobu koja bi imala dozvolu za posedovanje bombe. Onaj ko se time bavi, sigurno zna da joružje ne sme bacati u kantu za đubre. Mislim da je u pitanju ilegalno držanje eksplozivnih materija, ali to niko ne zna - rekla je jedna zabrinuta komšinica.

Na mestu gde se dogodila eksplozija, podsetimo, ubrzo je došla policija i zatekla gomilu razbacanog smeća.

Trinaestogodišnjak je prevezen u Dečju bolnicu, zadobio je povredu šake i nije životno ugrožen.

- Dečak je zadobio povredu malog prsta na ruci i zadržan je na odeljenju hirurgije radi daljeg praćenja i lečenja. Kako se navodi, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugrožen. Uskoro će biti pušten na kućno lečenje - potvrđeno je Kuriru.