Polcija u Smederevu efikasnim radom je identifikovala trojicu osumnjičenih za krivično delo razbojništvo u pokušaju, izvršeno u jednoj zlatari u centru Smedereva.

U saradnji sa pripadnicima Policijske uprave za grad Beograd sinoć su na području Beograda uhapšeni M. B. (37) iz Svilajnca, kao i dvojica maloletnih lica.

"Oni se sumnjiče da su juče oko 15 časova, nakon prethodnog osmatranja, maskirani ušli u zlataru i uz pretnju pištoljem, od vlasnika pokušali da uzmu novac i zlato, zadavši mu tom prilikom više udaraca, nakon čega su pobegli" , navode u policiji.