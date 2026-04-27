Na graničnom prelazu Preševo i na aerodromu Nikola Tesla otkriven je neprijavljeni novac, luksuzni nakit i garderoba, čija se ukupna vrednost procenjuje na preko 60.000 evra, saopšteno je iz Uprava carine.

Na graničnom prelazu Preševo je sprečeno iznošenje 32.600 švajcarskih franaka (preko 35.000 evra) preko dozvoljene sume od 10.000 evra koja ne podleže prijavljivanju.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, na aerodromu Nikola Tesla su tokom detaljne kontrole u zelenom kontrolnom prolazu, u prtljagu putnika pronađeni neprijavljeni nakit, garderoba i obuća poznatih marki.

Zaplena na prelazu Preševo Foto: Uprava Carine

U prtljagu su tada otkriveni prsten i minđuše od belog zlata sa dijamantima marke "Messika", ženska tašna, kaiš, cipele i pet ženskih odevnih predmeta marke "Tom Ford", kao i kaiš, dva para patika i 19 muških odevnih predmeta marke "Boggi".

Neprijavljeni novac je pravosnažnom presudom nadležnog suda trajno oduzet, dok je luksuzna roba privremeno zadržana do okončanja sudskog postupka.