PRVE SLIKE S MESTA BRATOUBISTVA KOD SOMBORA: Siniša i Radovan došli majci u posetu, poslali je u prodavnicu i desilo se ZLO! (foto)
Ispred kuće u selu Stapar kod Sombora, u kojoj se jutros oko devet sati, dogodilo ubistvo i pokušaj samoubistva, prisutna je policija, a okupile su se i komšije koje u neverici komentarišu zločin.
Kako saznajemo, Radovan T. (53) je hicima iz vatrenog oružja ubio svog rođenog brata Sinišu T. (57), a zatim pokušao da izvrši samoubistvo. Zločin se dogodio u kući njihove majke kod koje su obojica došli u posetu.
- Majka, inače, živi sama. Stariji sin Siniša, živeo je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mestu, a Radovan živi sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. Jutros su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mestu, a potom i u sebe - pričaju nam šokirane komšije i dodaju da je Radovan automobilom došao kod majke, kao i da njegov auto još uvek stoji parkrian ispred kuće.
- Radovan je sa teškim povredama prevezen u novosadsku bolnicu. Čuli smo da mu se lekari bore za život i da je pitanje da li će preživeti - kažu komšije.
Oni dodaju da je Sinišina i Radovanova majka vaspitačica u penziji.
- Videli smo kada su je rođaci izveli iz dvorišta i odveli je u jednu kuću tu, u blizini. Jadna žena, van sebe je, mislim da još uvek nije svesna šta se dogodilo. Jutros je najnormalnije otišla u prodavnicu, a kada se vratla iz prodavnice zatekao ju je ovaj užas - kaže komšija.
Prema njihovim rečima, braća nisu imala veće nesuglasice, a zbog čega su se posvađali u majčinoj kući za sada nije poznato.
- Policija je obavila uviđaj, utvrđuju se motivi. Kao i u svakoj porodici bilo je nekih nesuglasica, ali nismo čuli da su u nekoj većoj zavadi. Do sada nije bilo nekih neprijatnih situacija s njima - kažu naši sagovornici u neverici.