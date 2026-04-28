Ispred kuće u selu Stapar kod Sombora, u kojoj se jutros oko devet sati, dogodilo ubistvo i pokušaj samoubistva, prisutna je policija, a okupile su se i komšije koje u neverici komentarišu zločin.

Kako saznajemo, Radovan T. (53) je hicima iz vatrenog oružja ubio svog rođenog brata Sinišu T. (57), a zatim pokušao da izvrši samoubistvo. Zločin se dogodio u kući njihove majke kod koje su obojica došli u posetu.

Uviđaj na mestu zločina kod Sombora

- Majka, inače, živi sama. Stariji sin Siniša, živeo je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mestu, a Radovan živi sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. Jutros su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mestu, a potom i u sebe - pričaju nam šokirane komšije i dodaju da je Radovan automobilom došao kod majke, kao i da njegov auto još uvek stoji parkrian ispred kuće.

- Radovan je sa teškim povredama prevezen u novosadsku bolnicu. Čuli smo da mu se lekari bore za život i da je pitanje da li će preživeti - kažu komšije.

Oni dodaju da je Sinišina i Radovanova majka vaspitačica u penziji.

- Videli smo kada su je rođaci izveli iz dvorišta i odveli je u jednu kuću tu, u blizini. Jadna žena, van sebe je, mislim da još uvek nije svesna šta se dogodilo. Jutros je najnormalnije otišla u prodavnicu, a kada se vratla iz prodavnice zatekao ju je ovaj užas - kaže komšija.

Prema njihovim rečima, braća nisu imala veće nesuglasice, a zbog čega su se posvađali u majčinoj kući za sada nije poznato.