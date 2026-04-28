Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku – Policijska stanica u Ivanjici, brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i lišili slobode S.S. (21) iz Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Incident se dogodio 27. aprila 2026. godine u popodnevnim časovima, u ulici Dragice Parezanović, naočigled brojnih prolaznika koji su ostali u šoku zbog scena nasilja na javnom mestu.

- Osumnjičeni S.S. je upravljajući automobilom marke "škoda" nasilno zaustavio vozilo marke "reno", kojim je upravljao M.M iz Ivanjice. Sa još dva lica koja su na glavama nosila kape-fantomke, palicama razbio zadnje vetrobransko staklo, oba zadnja stakla i staklo na suvozačevim vratima. Potom su se ođtećenom M.M. obratili rečima "Izađi, tebe tražimo", nakon čega su se udaljili sa lica mesta - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku.

Saradnjom ivanjičke policije i dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku – Odeljenje u Ivanjici, Dobrivoja Milutinovića, vozač "škode" je ubrzo lociran i priveden.

Dežurni javni tužilac odredio je S.S. meru zadržavanja do 48 časova, u kom roku će biti saslušan uz krivičnu prijavu.

Iz Tužilaštva dodaju da se preduzimaju sve zakonom propisane radnje kako bi se identifikovala i pronašla preostala dva lica koja su učestvovala u ovom napadu. Istraga će utvrditi i motiv ovog brutalnog čina koji je uznemirio stanovnike Ivanjice.