Vuk Lakićević (28), navodni pripadnik škaljarskog klana, za kojim je pre nekoliko dana Crna Gora raspisala poternicu zbog sumnje da je umešan u šest ubistava, uhapšen je u Hrvatskoj!

Uprava policije Crne Gore saopštila je da se Lakićević nalazio u bekstvu od 21. aprila. nakon što je Interpol Podgorica za njim raspisao međunarodnu poternicu.

- On se potražuje zbog obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, na način što je, kako se sumnja, bio deo organizovane kriminalne grupe koja je prethodne sedmice procesuirana od strane Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva zbog šest krivičnih dela protiv života i tela u periodu od 2017. do 2019. godine - saopšteno je iz crnogorske policije.

Kako se dodaje, očekuje se njegovo sprovođenje sudiji za istragu u Slavonskom brodu.

Podsetimo, kriminalna grupa protiv koje je pre šest dana pokrenuta istraga, zbog koje je bila raspisana poternica protiv Lakićevića, sumnjiči se za ubistva Davora Prelevića i Siniše Vlahovića na Majorci, ubistvo Slobodana Šaranovića u Budvi, Ilije Krstića iz Leskovca u Kotoru, kao i Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.