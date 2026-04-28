Podsetimo, stravičan zločin dogodio se na Novom Beogradu, gde je, kako se sumnja, stariji muškarac ubijen u garaži sopstvene zgrade, odmah nakon što je ušao da parkira svoj automobil marke Suzuki. Policija je takođe napustila mesto zločina.



Prema rečima očevica, osumnjičeni mlađi muškarac navodno je sačekao žrtvu da uđe u garažu, a potom ušao za njim.

Posle nekoliko minuta, kako dodaje, iz garaže je izleteo u automobilu ubijenog, ali se navodno zakucao u suprotnu stranu garaže i potom kolima pobegao u nepoznatom pravcu.

- U to vreme sam video mlađeg muškarca kako izlazi iz garaže u kolima starca. Delovao je potpuno pomahnitalo, teturao se i bacao neke papire iz auta. Posle sam nesrećnog dedu zatekao u donjem vešu i majici - ispričao je jedan očevidac.

Policija je odmah po prijavi blokirala područje i pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim, dok se utvrđuju sve okolnosti brutalnog ubistva koje je uznemirilo stanare ovog dela grada.

Motiv zločina za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Komšije za Kurir za njega kažu da je ubijeni čovek bio fin i uvek se pristojno javljao u prolazu.