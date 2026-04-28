Prava drama odigrava se danas kod Nebojšine kule, u opštini Stari grad, gde su pronađene eksplozivne naprave.

Prema prvim informacijama, policija se nalazi na licu mesta i obezbeđuje šire područje, dok je pristup građanima ograničen. Na terenu vlada pojačana opreznost, a očekuje se dolazak specijalizovanih kontradiverzionih ekipa koje će preuzeti dalje postupanje i uklanjanje potencijalno opasnih predmeta.

Sumnja se da su pronađeni objekti zapravo granate, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Policija preduzima sve mere kako bi se situacija bezbedno rešila i kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i imovine.