Slušaj vest

Vuk Lakićević (28) iz Podgorice, koji je uhapšen po poternici Crne Gore u Hrvatskoj, sumnjiči se da je učestvovao u otmici i ubistvu Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su ostaci zazidani u rezervoaru za vodu u tvrđavi Grabovac u Kotoru pronađeni 19. maja prošle godine!

Podsetimo, crnogorsko tužilaštvo 21. aprila pokrenulo je istragu protiv "škaljaraca" koji su, kako se sumnja, po nalogu pokojnih Mileta Radulovića Kapetana i Alana Kožara, od 2017. do 2019. izvršili najmanje šest ubistava, među kojima je i likvidacija Leskovčanina.

Krstić je, kako se sumnja, ubijen u junu 2019. i to jer su pripadnici škaljarskog klana, navodno saznali da je angažovan za ubistvo njihovog saradnika Marka Ljubiše Kana.

Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

Prema naredbi o sprovođenju istrage crnogorskog tužilaštva, Vuk Lakićević se sumnjiči da je Krstića kog je poznavao, namamio da dođe u njegov iznajmljeni stan u Budvi.

- Namamio ga je da dođe uz izgovor da u tom stanu može da boravi kako bi pripremao ubistvo Kana. Po dolasku u stan, međutim, oteo ga je zajedno sa okrivljenima Stefanom Đukićem Mandićem koji mu je navodno polubrat i Stefanom Jankovićem. Zajeno su ga mučili i iznuđivali informacije od njega o delovanju kavačkog klana, a zatim ga odveli na teritoriju Kotora, gde su ga zajedno sa Lazarom Klakorom i Tripom Ivovićem ubili tako što su mu ispalili hitac u glavu - navodi se u istrazi crnogorskog tužilaštva.

Telo ubijenog su potom, kako se navodi, pokušali da unište tako što su ga zapalili, a potom ostatke sakrili u rezervoaru za vodu i zazidali ih, gde su i pronađeni posle šest godina.

Inače, o Lakićeviću u presretnutim porukama preko Skaja, pisao je i osumnjičeni Stefan Đukić Mandić koji je nedostupan crnogorskom pravosuđu, pošto je posle pokušaja ubistva odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Ukrajini uhapšen i nalazi se u pritvoru u Kijevu. Prema pisanju crnogorskih medija, uhapšeni Lakićević mu je polubrat.

Stefan Đukić Mandić Foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan

U porukama koje je slao preko Skaja, Đukić Mandić Lakićevića, prema tvrdnjama tužilaštva, hvali zbog toga što je namestio Lakićevića, a Lakićević im tokom mučenja prizano da u ubistvu Kana treba da učestvuju i Željko Bulatović i Marko Sjekloća. I Bulatović i Sjekloća su, kako se sumnja, ubijeni u junu 2019. na planini Sutorman kod Bara, a njihovi ostaci do danas nisu pronađeni.

- Onog u Budvu i ona dvojica na Sutoman, sve ih Vuk iskopao. Njemu se hvalili da rade Kana. Svaka mu čast, vidiš ti to. A znam za Sutorman čeka sam ka na igle to bio, na narkomana u Budvu je Vuk navukao. Pošao mu na štek stan da ga povede na piće. A nije ih Vuk odradio, Vuku dugovali pare i Vuk ih stisnuo i oni vele idemo za Budvu da odremo Kana i vraćamo dug. Tako smo saznali za njih,. Srećno je ispalo, biće da ste taman i spasili onu avetinju - piše navodno u porukama u decembru 2020.

Inače, Lakićeviću se sudi i zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe Stefana Đukića Mandića kojoj se sudi i za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u Baru. Tokom tog sudskog postupka, prema pisanju crnogorskih medija, protiv Lakićevića je pokrenut postupak i zbog pretnji sudiji kojoj je tokom jednog suđenja na kom ga je udaljila iz sudnice zapretio , "ti teroristo, pazi se“.

- Lakićević se inače u postupku koji je protiv njega u toku branio sa slobode, ali je imao meru obaveznog javljanja policiji. Na dan kada je uhapšena kriminalna grupa 21. aprila, on je imao zakazano suđenje, ali se na njemi nije pojavio. Policajci su otišli na dve njegove adrese, ali ga nisu pronašli, a onda je otkriveno i da se 15. aprila kada je morao da se javi policiji po ranijem nalogu suda, on nije prijavio. Jedan policajac ga je pozvao na mobilni telefon i on se javio, ali je rekao da je obavestio advokata da neće doći i da je mislio da je to dovoljno, a kada mu je policajac saopštio da mora da dođe u stanicu, rekao jeda će "doći brzo" a onda je isključio telefon. Međutim, šest dana kasnije, odnosno juče, uhapšen je u Hrvatskoj - otkrili su izvori iz istrage šta se dešavalo na dan kada je policija hapsila kriminalnu grupu čiji je, kako se sumnja, pripadnik bio Lakićević.

Ova kriminalna grupa, sumnjiči se i za ubistvo dvojice kavčana u stanu na Majorci, kao i ubistvo Slobodana Šaranovića u Budvi.

Radoje Zvicer Foto: Printscreen/Facebook, Skaj

Inače, u spisima crnogorskog tužilaštva, pominju se i poruke u kojima vođa kavčana Radoje Zvicer, pokušavajući da sazna ko im je "nameštao i ubijao ljude" u decembru 2020. u šifrovanim porukama, govoreći o likivdaciji Ilije Krstića iz Leskovca pominje izvesnog "Laneta", ali nije precizirano da li misli na uhapšenog Lakićevića.

- A Laneta moramo odrati. A ja sam mislio da je baš dobar momak. On je noćnu radio a miran poslušan. Glasa mu čuo nisam - govori Zvicer o čoveku koji je namamio Krstića i pojašnjava da je reč o "onome što ga je Nole slao na Kana pre Bulatovića i onog Sjekloće" - piše Zvicer i objašnjava sagovorniku da je "Lane omogućilo da se ubije Krstić".

- On je namestio onoga u svoj stan, Leskovca. Ja ga prićerah tada a Templar ga prigrlio. Ne bi me čudilo i da ga je šta cinkario - zaključuje odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Inače, u presretnutim porukama, polubrat uhapšenog Lakićevića hvali se da je "samo 2019. ubio šestoricu kavčana".