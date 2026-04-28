Slušaj vest

Brate, ja ne bih imao srca druga na klanje da pošaljem. S tim ne bih mogao da živim, sam bi sebe ubio. Da znao sam ja tu sve. Brate jasno sve ka dan. Znas zašto. Namestio je onu dvojicu. Zato Peđu oće”, pisao je Stefan Đukić Mandić savezniku iz klana Mališi Bubanji, objašnjavajući mu zbog čega kavčani jure njihovog čoveka - Predraga Đuričkovića.

Đukić Mandić, koji se već gotovo šest godina nalazi u ukrajinskom zatvoru zbog pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, te poruke slao je 12. decembra 2020. godine.

Iz njegove prepiske vođene preko tada zaštićene Skaj aplikacije, proizilazi da je Đuričković namestio drugove Željka Bulatovića i Marka Sjekloću, mameći ih navodnim dogovorima oko ubistva budvanskog škaljarca Marka Ljubiše Kana.

Ulovili i Iliju Krstića

Pre toga, na isti način škaljarci su u klopku uvukli Bulatovićevog i Sjekloćinog saradnika, Leskovčanina Iliju Krstića.

To su podaci do kojih su došli istražitelji Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

SDT je zbog ubistva Krstića, Bulatovića i Sjekloće donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv više pripadnika škaljarskog kriminalnog klana.

Vuk Lakićević

Iz tog tužilaštva nedavno je saopšteno da je naredba podneta protiv Đukića Mandića, Bubanje, Đuričkovića, Stefana Jankovića, Lazara Klakora, Tripa Ivovića, Stefana Mićića i Vuka Lakićevića.

Terete ih da su u periodu od 2017. do 2019. godine, sa sada pokojnim Zijadom Nurkovićem, Edmondom Mustafom i Damirom Hodžićem postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni Alan Kožar i Mile Radulović, a koja je imala za cilj vršenje krivičnih dela ubistva i teškog ubistva pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Osim za te tri likvidacije, teret ih za dvostruko ubistvo u Majorci, gde su život izgubili Siniša Vlahović i Davor Prelević, kao i da su u martu 2017. godine iz koristoljublja i bezobzirne osvete, lišili života Slobodana Šaranovića.

Niz likvidacija

Krstića su, tvrde tužioci, oteli u maju 2019. godine, u Budvi a potom su do juna od njega iznuđivali inoformacije o planovima njima suprotstavljenog kavačkog klana i likvidirali ga tokom juna te godine u Kotoru.

Bulatovića i Sjekloću su, tvrde istražitelji, barski škaljarci lišili života iz bezobzirne osvete, u junu 2019. godine, u tom lučkom gradu.

Bubanja, Đuričković i Klakor uhapšeni su nedavno, Đukić Mandić u ukrajinskom je zatvoru, Ivović u hrvatskom, a Mićić u spuškom pritvoru.

Za Jankovićem i Lakićevićem, ali i za ukrajinskim i hrvatskim pritvorenicima - Đukićem Mandićem i Ivovićem, raspisane su poternice.

Detaljan plan

U naredbi o sprovođenju istrage, u koju “Vijesti” imaju uvid, piše da je Krstića u iznajmljeni stan u Budvi namamio Vuk Lakićević, koji je iskoristio poznanstvo i doveo ga pod izgovorom da će tamo boraviti kako bi učestvovao u pripremi ubistva Marka Ljubiše zvanog Kan iz Budve.

Nakon što je doveden u stan, prema navodima tužilaštva, Krstić je bio izložen mučenju i od njega su iznuđene informacije da Željko Bulatović i Marko Sjekloća, sa kojima se družio, planiraju da za račun suprotstavljene kriminalne organizacije izvrše ubistvo Kana.

U tom stanu, objašnjavaju tužioci, mučili su ga Lakićević, Đukić Mandić i Janković, koji su ga potom odveli u Kotor, gde su ga sa Klakorom i Ivovićem i ubili.

Marko Ljubiša Kan

“Na način što mu je jedan od osumnjičenih iz ručnog vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra ispalio projektil u predelu glave, sa čime su se ostali saglasili, nanoseći oštećenom teške i po život opasne telesne povrede u vidu razorenja tkiva velikog mozga... od kojih povreda je kod oštećenog nastupila smrt, nakon čega su izazivanjem požara pokušali da zajednički spale posmrtne ostatke oštećenog u tvrđavi Grabovac u Kotoru, a potom ih sakrili u bistjerni tvrđave i izbetonirali ulaz u bistjernu, ali su posmrtni ostaci oštećenog pronađeni dana 19. maja 2025. godine”, piše u spisima.

Tužioci objašnjavaju da je Đuričković, postupajući po naredbama organizatora, stupio u kontakt sa Bulatovićem i, koristeći poznanstvo, obmanuo ga da zajedno sa Markom Sjekloćom 18. juna 2019. godine dođe na Sutorman radi navodnog dogovora o ubistvu Kana.

Po dolasku na tu lokaciju, kako tvrdi SDT, egzekutori škaljarskog klana mučili su ih, a potom i likvidirali.

Mamac im bio Ljubiša Kan

“...Na način što je osumnjičeni Predrag Đuričković postupajući po naredbi jednog od organizatora, Alana Kožara i koristeći poznanstvo, stupio u kontakt sa Željkom Bulatovićam i obmanom ga namamio da tog dana u večernjim časovima zajedno sa oštećenim Markom Sjekloćom dođe iz Podgorice na planinu Sutorman, radi navodnog dogovora za lišenje života Marka Ljubiše Kana iz Budve, da bi ih po dolasku na dogovoreno mesto, zajednički oteli osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Stefan Mićić i druga zasada neidentifikovana lica, i od oštećenih zajedno silom iznuđivali informacije o delovanju i planovima suprotstavljene kriminalne organizacije, a zatim ih lišili života upotrebom vatrenog oružja... i radi uklanjanja tragova i dokaza izazivanjem požara zajednički zapalili vozilo marke ‘alfa romeo 147’ vlasništvo oštećenog Željka Bulatovića”, piše u spisima.

U tužilačkim spisima piše da se zaključci o učešću osumnjičenih Đukića Mandića, Lakićevića i Jankovića u ubistvu Krstića, osnažuju sadržinom komunikacije koju o tome Đukić Mandić ostvaruje sa osumnjičenim Bubanjom.

“... Kada mu otkriva da je njihova kriminalna organizacija informacije o oštećenima Željku Bulatoviću i Marku Sjekloći dobila od oštećenog Ilije Krstića, jer se on sa njima družio, ali i da je uloga osumnjičenog Predraga Đuričkovića bila da ih ‘namesti’, što proizilazi iz poruka: ‘Brate ja ne bih imao srca da druga na klanje pošaljem. S tim ne bih mogo da živim, sam bih sebe ubio. Da znao sam ja tu sve. Brate jasno sve ka dan. Znaš zašto. Namestio je onu dvojicu. Zato Peđu oće. A što Kanu spasio. A znaš li ko je Kanu spasio glavu. A znaš li ko je to otkrio. Ne? Ja. Znaš kako. Pre one dvojice, njihov treći drug je dugovao pare meni. Narkoman. I mi ga stisli ja i brat, i veli idem za Budvu da oderem Kana i vraćam pare. I njega Fantom otme, narkomana. Ja ga namestim i meni narkoman veli - pomoće mi dva druga, ja reko aj’ ne s***. Veli oće, i pomene onu dvojicu i mi ko je s njima dobar i došlo do toga da Peđa zna onoga i on ih na*****o i zato ga oće”, pisao je Đukić Mandić tog dana Bubanji.

Specijalni tužioci ističu da se zaključci u tom pravcu osnažuju i komunikacijama koje je u vezi a ubistvom Leskovčanina ostvarivao šef kavčana Radoje Zvicer, koji 10. decembra 2020. godine sa svojim “vojnicima” sakrivenim iza pinova PCZIZ1 i FJIV1I “razmatra mogućnost da se liši života lice koje oslovljavaju nadimkom ‘Lane’ i kojeg smatraju odgovornim da je namestio Srbijanca”.

Oglašavao se i Zvicer

Šef kavčana tada šalje: “Mi Laneta moramo odrijet. A ja sam mislio da je baš dobar momak. On je noćnu radio, a miran, poslušan. Glas mu čuo nijesam”, šalje Zvicer i objašnjava vojnicima kojeg Srbijanca je taj Lane namestio.

“Onoga što ga je Nole slao na Kana pre Bulatovića i onog Sjekloće”.

Jedan od vojnika kavačkog klana tog dana Zviceru je saopštio svoja saznanja da je Lane omogućio škaljarcima da ubiju Krstića.

Foto: Privatna arhiva, Shutterstock

“Onda je on namestio onoga u svoj stan, Leskovca. E je*i ga. Ja ga prićerah tada, a Templar ga prigrlio. Ne bi me čudilo i da ga je što cinkario”.

Tužioci se pozivaju i na svedočenje sada pokojnog Edmonda Mustafe, koji im je ispričao da je Kožar naredio ubistvo Bulatovića i Sjekloće, nakon što su od Krstića saznali da se pripremaju da za interes kavčana ubiju Kana.

“...Iz kojeg razloga je pokojni Alan Kožar kojeg oslovljavaju kao Adžo, doneo odluku da ih osumnjičeni Predrag Đuričković koristeći poznanstvo sa oštećenim Željkom Bulatovićem, obmanom namami da iz Podgorice dođu na planinu Sutorman”.

Navode i da je to u saglasju sa Kožarevim prepiskama, koji je 21. juna jednog od saradnika izvestio o likvidaciji Bulatovića i Sjekloće:

“Iz čije sadržine se zaključuje da je organizator tog ubistva i da je osumnjičeni Predrag Đuričković obmanom namamio oštećene, što proizilazi iz poruka: ‘To je onaj što mi je namestio onu dvojicu iz PG što su ih zakopali naši dole. Dobar je, tu je sa nama. A ja nisam s njim priča, pa on tražio da se spojimo i tu je sad, veli što god treba. Ne znam što će, to vidi sam”.

Istražitelji su čitali i poruke Đukića Mandića, koji je više saradnika iz svoje kriminalne ekipe obaveštavao o detaljima likvidacija Bulatovića, Sjekloće i Krstića.

“Brate one smo tako na Sutorman na ovu foru. Kupio džipa, ali je crko usred transporta. Brate ona kola na Sutorman zapaljena su našli posle mesec dana. Jesu ih našli? Nisam znao. Nama su troje kola crkla na Sutorman i svi pobegli ostao ja i drug tri dana sami gore, sa troje kola. Da brate Adžo mi pričao. Dvoje odšlepali, jedna zapalili. Te smo zakopali na Sutorman dvoje i u Tivat jednoga”.

On je i u februaru 2021. godine korisniku pina GP6DYO, pisao o Đuričkoviću i njegovoj ulozí koju je imao u ubistvu, navodeći da taj Baranin ne zna gde su zakopani kavčani, jer ih je samo namestio:

“A laže, ne zna on ništa đe je ko, ali je pre namestio dva što su Kana radili, Đošine pulene, ali ne zna ništa đe su, što su zakopani. A đe, samo je navukao dva momka Đošina, a ništa ne zna đe su što su. Ništa, ništa ne zna, on nije ni bio tu, samo im dao lokaciju đe da dođu, a ti su od lokacije u p***** materinu zakopani”.