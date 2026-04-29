Više javno tužilaštvo u Novom Sadu danas je, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni N.G. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Prevara u obavljanju privredne delatnosti.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, kao odgovorno lice "DECOR STONE 2000", lažnim prikazivanjem činjenice da će isporučiti više različitih vrsta luksuznog kamena, doveo u zabludu predstavnike oštećenog privrednog društva da mu, po ispostavljenom avansnom računu, izvrše uplatu novčanog iznosa od 5.682.412,02 dinara. Nakon uplate, osumnjičeni robu nije isporučio niti je vratio navedeni novčani iznos - piše u saopštenju VJT Novi Sad.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom N.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

