Bratoubistvo u selu Stapar kod Sombora zaprepastilo je meštane koji kažu da se iza krvoprolića kriju nesuglasice među braćom. Iako se kao mogući motiv pominju novac i kockarski dugovi, braća su tajnu odnela u grob.

- Sinišu i Radovana su svi znali u selu, bili su dobro situirani, mlađi brat se jedno vreme bavio i politikom. Međutim, sada se po selu priča da je svađa izbila oko novca i nekakve kocke, ali to su sve sesoka nagađanja. Obojica su mrtvi i jedino oni znaju oko čega su se posveđali - kaže za Kurir jedan od meštana i podseća:

- Da tragedija bude veća, nakon što je ubio brata, Radovan je digao ruku i na sebe.

Siniša T., ubijen u Somboru od strane brata Foto: Printskrin X

Kako nam kažu komšije, braća će biti sahranjena odvojeno.

- Radovan koji je ubio brata Sinišu, a potom i sebe, biće sahranjen sutra. Sinišina sahrana najverovatnije će se obaviti u subotu - kaže nam izvor.

Podsetimo, Siniša T. preminuo je na licu mesta nakon što ga je rođeni brat Radovan T. upucao iz vatrenog oružja u majčinoj kući, u selu Stapar kod Sombora. Radovan T. je potom pucao i u sebe, a zbog težine povreda hitno je bio prebačen u UKC Vojvodina. Međutim, ubrzo po prijemu je preminuo.

- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod - navodi se u saopštenju UKC.

Uviđaj na mestu zločina kod Sombora

Inače, porodični zločin dogodio se u kući njihove majke, inače, vaspitačice u penziji.

- Majka, inače, živi sama. Mlađi sin Siniša, živeo je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mestu, a Radovan sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. To jutro su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo.Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mestu, a potom i u sebe - ispričale su nam šokirane komšije.