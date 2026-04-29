Ona je, u nameri da izbegne alkotestiranje, izašla iz automobila i upala u šaht, toliko dubok da su morali da je otuda izvade vatrogasci .

- Muškarac (42) koji je upravljao automobilom je alkotestiran i ustanovljeno je da je bio u stanju potpune alkoholisanosti sa sadržajem alkohola u organizmu od preko dva promila. Dok ga je policija kontrolisala, njegova saputnica je bez dozvole policije napustila vozilo ali je tom prilikom upala u duboki šaht. Kako je zbog dubine rupe u kojoj se našla bilo nemoguće da joj se priđe bez asistencije osposobljenih službi, alarmirani su vatrogasci. Na lice mesta izašla je i Hitna pomoć ali je intervencija poprilično potrajala dok Nišlijka nije izvučena iz šahta - navode izvori upoznati sa ovim događajem.