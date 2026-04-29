Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. M. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Zaplena u Staroj Pazovi Foto: MUP Srbije

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Od njega je oduzet pištolj sa pet pripadajućih metaka - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC UHAPŠEN U INĐIJI: U autu imao 15.000 psihoaktivnih tableta!
4.-psihoaktivne-tablete-otkrivene-na-ci-posta-beograd.jpg
HronikaNOVA ZAPLENA CARINE: Umesto diskova sa filmovima spakovali antidepresive, a u pošiljci iz Francuske stigle psihoaktivne pečurke
5777.jpg
HronikaHAPŠENJE U ŠAPCU: Kod muškarca (29) policija pronašla više od 1.700 psihoaktivnih tableta
3novapolis.jpg
HronikaOTELI MU KLJUČEVE I PSIHOAKTIVNE TABLETE: Izvukli mladića iz Futoga iz automobila pa ga BRUTALNO TUKLI nasred ulice
whatsapp-image-20201125-at-4.05.08-pm-1.jpg