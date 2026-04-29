Marko Miljković koji je sa Veljkom Belivukom označen kao vođa kriminalnog klana koji stoji iza sedam ubistava u kući strave u Ritopeku, prvi put je dana progovorio o ubistvu suvlasnika Pink taksija Teodora Gaćeše!

- Nemam nikakva saznanja niti veze sa tim ubistvom, tvrdim da oči tom čoveku nikada nisam video! Luku Gaćešu, njegovog sina upoznao sam posle ubistva oca, dobar je dečko, iz dobre porodice. Ne znam zbog čega je svedočio ovde kako je svedočio o BMW, ali razumen, jer možete da mislite šta sada misli o meni, kada mu govore i ubeđuju ga da sam mu ja ubio oca. Nikada ni na senku njegovog oca nisam zgazio, nek je njemu na čast - izjavio je pred sudom danas Marko Miljković, iznoseći odbranu na navode optužnice da je novac od kriminala ubacivao u legalne tokove kupovinom stanova, opremanjem kuće, kupovinom automobila, skupocenih satova i placeva na Dunavu.

Ubijeni Teodor Gaćeša

Jedan od automobila koje mu tužilaštvo stavlja ne teret da je kupio prljavim novcem, je upravo automobil koji se navodno formalno vodio na sina ubijenog suvlasnika Pink taksija Luku Gaćešu, kako bi Miljković prikrio stvarno vlasništvo nad njim.

Gaćeša je, podsetimo, ranije ispričao pred istim sudom da je Miljkovića upoznao 2015. i da je BMW X5, vredan oko 22.000 evra, bio Miljkovićev ali da je pristao da se samo formalno vodi da njega "jer u to vreme ništa loše nije video u tome".

- Marko mi nije objasnio zbog čega želi da kupi na moje ime, ne znam stvarno - rekao je svedok.

Lukin otac, Teodor Gaćeša ubijen je 22. maja 2015. u Kozarčevoj ulici na Zvezdari. U istoj ulici, podsetimo, koja je prozvana "mala Šilerova" nalaze se i porodične vile bračnog para Miljković i Belivuk. Njegovo ubistvo, do danas nije rasvetljeno, ali je o njemu bilo reči tokom istrage i suđenja za sedam ubistava, za koja je optužen klan koji su Belivuk i Miljković prema optužnici organizovali.

Nekadašnji pripadnik tog klana, Srđan Lalić, koji je odlučio da prizna sve i postane svedok saradnik tužilaštva u zamenu za blažu kaznu, pomenuo je da je 2015. godine Marko Miljković ubio Gaćešu, a godinu dana kasnije i njegovog partnera u poslu Miroslava Rankovića, kom se izgubio svaki trag i do danas nije pronađen.

Sin ubijenog Teodora Gašeše, prema nezvaničnim informacijama, u istrazi je ispričao da je baš 2015, posle ubistva njegovog oca počeo da se druži sa Miljkovićem.

- Marko Miljković i ja smo bili drugovi od 2015. godine, upoznali smo se kada mi je nastradao otac. Bili smo prijatelji, izlazili smo, išli na piće, ručak, u bioskop. Veljka sam upoznao jer je nekada svraćao sa Markom, čini mi se 2019. ili 2020. Imali smo ok drugarski odnos, povremeno je bio u društvu kada sam se viđao sa Markom - ispričao je tokom istrage Luka Gaćeša.

Tokom svedočenja pred sudom, tužilac ga je pitao i u kakvim je sada odnosima sa Miljkovićem.

- Ne znam, stvarno - kratko je rekao sin pokojnog Gaćeše.

Inače, prema svedočenju Srđana Lalića pred sudom, upravo ubistvo Lukinog oca Teodora Gaćeše bila je jedna od prvih likvidacija zloglasnog klana. Ubijen je nasred ulice, a ubica kog su svedoci opisali kao muškarca u belom duksu, ispalio mu je hice u leđa, a potom ga "overio".

- Lalić je pričao neistine, kao i moj kum Nikola Spasojević - rekao je danas Miljković pošto je prethodno odlučio da iznese odbranu u postupku u kom mu se sudi za pranje para.