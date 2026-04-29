U nastavku velike akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 11 osoba, dok će protiv još 17 biti podnete krivične prijave u redovnom postupku. Sumnja se da su u periodu od 2019. do 2021. godine poreskim krivičnim delima oštetili budžet Srbije za čak 621.063.169 dinara.

Kao organizator grupe označen je M. K. (1979), odgovorno lice DOO "COOL klima" Vršac, vlasnik "PR Master Trade Solutions Vršac" i DOO "Industrial plan i pro" Vršac, kao i osoba koja je faktički upravljala firmama DOO "Industrial alliance" Vršac i DOO "Samyaza" Vršac. On se sumnjiči za krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca.

Zbog sumnje da su mu pomagali u izvršenju ovih krivičnih dela, uhapšeni su K. G. (1977), odgovorno lice u DOO "Industrial plan i pro" Vršac, Lj. I. (1965), vlasnik i odgovorno lice DOO "FINOPEX PARTNERS" Beograd, D. J. (1981), vlasnik i odgovorno lice u više firmi – DOO "Lav expert NMJ" Beograd, DOO "DSV elektronics" Beograd i "PR ESTIMATE CONSULTING" Beograd, kao i M. M. (1994), bivši vlasnik i odgovorno lice DOO "Lav expert NMJ" Beograd. Među uhapšenima su i I. G. (1982), vlasnik "PR priprema gradilišta Ludman kop" Kragujevac, A. S. (1968), vlasnik "PR Panimpro" Čačak, N. L. (1991), vlasnik "PR NL Elektrik" Vršac, kao i Č. M. (1960), stvarni vlasnik DOO "Lav expert NMJ" Beograd.

Takođe, zbog sumnje da su učestvovali u poreskoj prevari i utaji u pomaganju, uhapšeni su i N. P. (1979), vlasnica "PR Ekspert" Kragujevac, kao i M. P. (1982), faktički vlasnik DOO "ECONERGY 2018".

Prema sumnjama istražnih organa, M. K. je uz pomoć ostalih osumnjičenih u poslovnim knjigama firmi pod svojom kontrolom evidentirao fiktivne ulazne fakture, čime je umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit i neosnovano ostvario povraćaj PDV-a. Na taj način budžet Srbije oštećen je za više od 621 milion dinara.

Daljom istragom utvrđeno je da je, kako bi prikrio poreklo novca i ubacio ga u legalne tokove, M. K. na osnovufiktivnih poslovnih odnosauplatio oko 134.267.602 dinara na račune firmi ostalih osumnjičenih, kao i na račun fantomske firme PD DOO "Stocoop" Beograd.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.