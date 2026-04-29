Stanari Ulice Jurija Gagarina u kojoj je u utorak ubijen Miodrag K. (89) i dalje su u šoku zbog brutalnog zločina koji se dogodio gotovo pred njihovim očima. Kako pričaju za Kurir, uznemirenost ne jenjava, a dodatnu jezu uneli su snimci sigurnosnih kamera koji su, kako kažu, do detalja otkrili kretanje osumnjičenog pre i posle ubistva.

Prema rečima komšija, zločinu je prethodilo čekanje i, najverovatnije, sukob između osumnjičenog i žrtve.

Osumnjičeni izlazi iz garaže na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Na jednom od snimaka se vidi da napadač nekih pola sata čeka zavučen između zgrada, a kada je čovek naišao, on je odšetao zajedno sa njim do garaže i tu je trajala neka priča između njih. Verovatno ga je u tom nekom trenutku i napao čekićem sa leđa. Ubrzo nakon toga se vidi da mladić izlazi starčevim kolima iz garaže, vidno uznemiren, očigledno nije znao šta radi, kolima je udario u garažu preko puta i pobegao - priča za naš list jedan od komšija koji je dobro poznavao ubijenog čoveka.

Sagovornik dodaje da sve ukazuje na to da je između njih došlo do rasprave koja je prethodila napadu.

- Verovatno je došlo do svađe između njih i kada se stari okrenuo u jednom momentu, ovaj je iskoristio trenutak i udario ga čekićem u glavu više puta - dodaje on.

Mogući motiv

Komšije o žrtvi imaju samo reči hvale i ističu da je reč o mirnom i povučenom čoveku koji nikome nije smetao.

- Čovek je sam živeo u ovoj zgradi, ima ćerku u inostranstvu i pokojnog sina, a i žena mu je preminula pre tri godine. Jako je bio fin čovek, pristojan, uvek se javi i popriča sa svima. Imao je neku elektro-firmu, možda je motiv zločina finansijske prirode. Sudeći po snimcima sa kamera i svađi između njih, rekao bih da su se poznavali odranije - ističe naš sagovornik.

On dodaje da način izvršenja zločina ne liči na klasičnu pljačku.

- Da je hteo da ga opljačka, ne bi ovako bilo, ne bi se toliko svađali. Ni auto koji je uzeo nema veliku vrednost, ali ga je osumnjičeni uzeo očigledno da pobegne što pre i izvuče se - dodao je naš sagovornik.

Stravičan prizor zatekao je i sam sagovornik kada je, nedugo nakon ubistva, stigao u garažu.

- Jedna vrata garaže su bila otvorena, ja sam kolima naišao nedugo nakon toga i video sam Miodraga u lokvi krvi, ležao je na stomaku, s obzirom na to da je udaren sa leđa, čak sam video i udarce od čekića po glavi - zaključio je naš sagovornik.