U Šapcu je Dan žalosti zbog nesreće u kojoj je život izgubilo troje mladih ljudi. Lekari se i dalje bore za život 22-godišnjeg mladića koji je preživeo udes. Za njega je prikupljeno 265 jedinica krvi, u najvećoj takvoj humanitarnoj akciji u Šapcu do sada.

Šabac se u tišini oprašta od sugrađana koji su u ponedeljak stradali u saobraćajnoj nesreći. Zastave na pola koplja, kulturni i zabavni programi u gradu otkazani.

Iščekuju se vesti o preživelom mladiću za čiji se život bore lekari u Urgentnom centru u Beogradu. Njegovom lečenju doprineli su i mnogobrojni građani dobrovoljnim davanjem krvi.

"Svi smo ovde da pomognemo i porodici, podelimo tugu i žalost koju oni imaju, sa nadom da će se sve dobro završiti i da će im dete biti zdravo", kaže Slavko Radovanović, sekretar Crvenog krsta Šabac.

Nesreća se dogodila na auto-putu koji je, prema oceni stručnjaka, najbezbednija saobraćajnica. Zato Agencija za bezbednost saobraćaja ne isključuje ljudski faktor, uz napomenu da će okolnosti tragedije utvrditi zvanična istraga.

"Vozač usled pada koncentracije, usled greške često pogreši i uđe u kontrasmer. Ono što nas zabrinjava je da nastavlja da se kreće dalje i ide brzinom 130 kilometara na sat što nije slučajnost", kaže Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Nije slučajnost, kaže, ni to što je posle ove nesreće zabeleženo više slučajeva vožnje u suprotnom smeru.

"Oni kopiraju ponašanje usled želje za dokazivanjem, usled želje za nekim adrenalinom, ali na jedan krajnje neprimeren način. Imamo i čest slučaj kao u Nemačkoj da neko na taj način pokušava suicid, čista namera", kaže Ćurčić.

Nadležni ne isključuju mogućnost da na pojedinim putevima signalizacija nije dovoljno jasna, ali navode da neke vozače zbunjuje čak i precizno obeležen smer.

Zato se po uzoru na druge države razmatra uvođenje prepreka ili senzora na uključenjima na auto-put kako bi se fizički sprečio ulazak u pogrešnu traku. Šta ako se, ipak, nađete u njoj?

"Ono što je najgore jeste da nastavite kretanje ili da učinite neku drugu radnju, a to je neko polukružno okretanje, vožnja unazad, to je posebno opasno na auto-putu zbog velikih brzina", kaže Ivica Stanković iz Uprave saobraćajne policije.

Prema podacima MUP-a, prošle godine je zabeleženo 450 prekršaja zbog vožnje u suprotnom smeru, uglavnom u naseljenim mestima. Ove godine 170. Zbog takve vožnje prosečno se dogodi 18 nesreća, neke sa smrtnim ishodom.