Još jedan snimak bahate vožnje u kontrasmeru osvanuo je na društvenim mrežama! Kako se navodi, snimak je nastao u Beogradu.

- Bahata vožnja na Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu. Vozač belog 'golfa' se prvo kretao velikom brzinom, a potom je na raskrsnici ušao u kontra smer - stoji u opisu snimka.

Podsetimo, u stravičnoj nesreći koja se pre dva dana dogodila na autoputu Šabac Ruma stradalo je četvoro ljudi. Kobni sudar dogodio se kada je "vozač forda" ušao u suprotan smer i udario u "golfa" u kojem je bilo četovro mladih.

Stradali su vozač "forda", troje ljudi iz "golfa", dok se četvrtom mladiću, koji je teško povređen, lekari bore za život.

O sve češćem prekršaju ulaska u kontrasmer, večeras se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je ukazalona porast nepropisne vožnje trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, a što, naglašavaju predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja i dodaju da je policija za dve nedelje rasvetlila pet takvih slučajeva.

"U poslednje dve nedelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije PU za grad Beograd i odeljenjima policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvetlili su pet takvih slučajeva", navodi MUP u saopštenju.

Od toga, dva su, kako preciziraju, zabeležena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Protiv učinilaca tih prekršaja podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da se tako direktno ugrožavaju životi svih učesnika u saobraćaju i može dovesti do najtežih posledica", saopštio je MUP.

Istovremeno, iz MUP-a zahvaljuju građanima koji prijavama policiji, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju takvih prekršaja dajući značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Iz MUP-a apeluju na građane da ne dele stare snimke ili one koje nisu nastali u Srbiji, jer time dolazi do nepotrebnog uznemiravanja javnosti.