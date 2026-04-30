"VOZAČ IMAO PREKO 2 PROMILA" Neverovatna situacija u Nišu: Pri rutinskoj kontroli žena iz vozila upala u OTVORENI ŠAHT, kasnije utvrđeno da je bila PIJANA
U Nišu je tokom saobraćajne kontrole došlo do nesvakidašnje situacije. Žena za koju se sumnja da je bila u alkoholisanom stanju pokušala je da izbegne alkotestiranje, nakon čega je krenula da beži od policije i tom prilikom upala je u dubok šaht.
Šta se u stvari desilo, za Kurir televiziju, otkrila je Violeta Milićević - novinar Kurira.
- Nalazim se na Čamurlijskom putu, gde se dogodila bizarna nezgoda tokom vikenda. Sve je počelo prilikom rutinske saobraćajne kontrole, koja je na kraju rezultirala i intervencijom vatrogasaca. Prema informacijama sa terena, kod vozača je utvrđena visoka koncentracija alkohola u krvi, preko 2 promila. U vozilu je bila i saputnica, koja je, iz zasad nepoznatih razloga, prilikom izlaska iz automobila upala u dubok šaht - rekla je Milićević.
"Kod saputnice prisutna veća količina alkohola"
Kako je Milićević objasnila, tokom intervencije koja je usledila nakon saobraćajne kontrole, situacija se dodatno zakomplikovala, pa su bili angažovani i vatrogasci i Hitna pomoć, dok je sve na kraju završeno bez težih posledica.
- Očevici navode da prisutni nisu mogli odmah da joj pomognu, zbog čega su pozvani vatrogasci i Hitna pomoć. Intervencija je trajala duže vreme, ali je, srećom, saputnica prošla bez težih povreda. Zanimljivo je da je i ona naknadno alkotestirana, pri čemu je utvrđeno da je i kod nje prisutna veća količina alkohola u krvi. Podsećamo, Čamurlijski put je prometna saobraćajnica sa čestim kontrolama, u blizini restorana i izlaza na autoput. Nadležni apeluju da putnici tokom saobraćajnih kontrola ne napuštaju vozilo dok se postupak ne završi.
