U Nišu je tokom saobraćajne kontrole došlo do nesvakidašnje situacije. Žena za koju se sumnja da je bila u alkoholisanom stanju pokušala je da izbegne alkotestiranje, nakon čega je krenula da beži od policije i tom prilikom upala je u dubok šaht.

Šta se u stvari desilo, za Kurir televiziju, otkrila je Violeta Milićević - novinar Kurira.

- Nalazim se na Čamurlijskom putu, gde se dogodila bizarna nezgoda tokom vikenda. Sve je počelo prilikom rutinske saobraćajne kontrole, koja je na kraju rezultirala i intervencijom vatrogasaca. Prema informacijama sa terena, kod vozača je utvrđena visoka koncentracija alkohola u krvi, preko 2 promila. U vozilu je bila i saputnica, koja je, iz zasad nepoznatih razloga, prilikom izlaska iz automobila upala u dubok šaht - rekla je Milićević.

Violeta Milićević - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

"Kod saputnice prisutna veća količina alkohola"

Kako je Milićević objasnila, tokom intervencije koja je usledila nakon saobraćajne kontrole, situacija se dodatno zakomplikovala, pa su bili angažovani i vatrogasci i Hitna pomoć, dok je sve na kraju završeno bez težih posledica.

- Očevici navode da prisutni nisu mogli odmah da joj pomognu, zbog čega su pozvani vatrogasci i Hitna pomoć. Intervencija je trajala duže vreme, ali je, srećom, saputnica prošla bez težih povreda. Zanimljivo je da je i ona naknadno alkotestirana, pri čemu je utvrđeno da je i kod nje prisutna veća količina alkohola u krvi. Podsećamo, Čamurlijski put je prometna saobraćajnica sa čestim kontrolama, u blizini restorana i izlaza na autoput. Nadležni apeluju da putnici tokom saobraćajnih kontrola ne napuštaju vozilo dok se postupak ne završi.

"VOZAČ IMAO PREKO 2 PROMILA, SAPUTNICA TAKOĐE BILA U ALKOHOLISANOM STANJU" Saobraćajna kontrola u Nišu izmakla kontroli: Pozvani i vatrogasci i Hitna pomoć Izvor: Kurir televizija

