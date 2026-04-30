Pred predstojeće prvomajske praznike, nadležni organi apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu odgovornost i oprez, posebno imajući u vidu povećan intenzitet saobraćaja i veći broj putovanja u ovom periodu.

Analize saobraćajnih nezgoda ukazuju da su dani sa najvećim rizikom od stradanja na putevima petak, subota i nedelja. Upravo tokom vikenda beleži se pojačan saobraćaj, ali i češće prisustvo prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Od početka godine na putevima u Republici Srbiji život je izgubilo 120 lica, što dodatno ukazuje na značaj odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.

Nadležni posebno apeluju na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas i obrate posebnu pažnju na zaštitu dece i drugih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.

Uprava saobraćajne policije najavila je da će u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, naročito tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda.